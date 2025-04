Šéfka krajské hygieny ujela od nehody, tvrdí sražený motorkář. Selhání, míní Válek

Ke kolizi, na jejíž souvislosti upozornily Seznam Zprávy, došlo 19. března přibližně kilometr před Zlínem, kde motorkář Petr Němeček podle svých slov předjížděl na přehledném a rovném úseku dvě vozidla. Řidička před ním jedoucí Škody Octavie RS si ho ale nevšimla a sama začala předjíždět.

„Náhle vybočila, ani nedala blinkr, takže jsem neměl šanci se autu vyhnout. Narazila mi bokem do řidítek, byla to pořádná rána,“ líčil pro iDNES.cz Němeček, jehož srážka odmrštila do příkopu. „Musela vidět, že do mě narazila,“ je přesvědčený.

Ze střetu vyvázl bez fatálního zranění, doteď je ale v pracovní neschopnosti. „Měl jsem pohmožděné rameno a podvrtnutý palec na ruce, tři týdny jsem nosil dlahu,“ říká Němeček.

Že auto řídila šéfka zlínské hygieny, lékařka Eva Sedláčková, se dozvěděl tento týden z údajů pojišťovny, která vyčíslila škodu na jeho hondě na 80 tisíc korun a v případě octavie na 60 tisíc. „Nechápu, že jí nezajímalo, co se stalo,“ kroutí hlavou Němeček nad tím, že se mu řidička podle něj nesnažila nijak pomoci a od nehody ujela.

Účastníka, který podle zjištění policie a výslechu očitého svědka havárii zřejmě zavinil, vypátrala i zlínská policie. Je podezřelý ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti, za což v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok. Jestli šlo o Sedláčkovou, však policie nepotvrdila.

Evu Sedláčkovou se snažila redakce kontaktovat, ředitelka však na telefonáty nereagovala.

„Ujetí od dopravní nehody, kterého se podle dostupných informací měla dopustit ředitelka zlínské krajské hygienické stanice, je odsouzeníhodné. Pokud se ho navíc dopustí lékař, nejde jen o fatální lidské, ale i morální selhání,“ reagoval prostřednictvím svého twitterového účtu ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Dodal, že pokud by se celá situace potvrdila, očekává okamžitou rezignaci ředitelky.

Jednání Evy Sedláčkové odsoudila i hlavní hygienička a ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.

„Informace mám zatím pouze z článku v novinách. To, co se tam popisuje, vnímám jako lékařka velmi negativně. Žádný člověk by neměl bez poskytnutí pomoci ujet od nehody, natož když se jedná o lékaře, kterého kromě základní lidské slušnosti váže i Hippokratova přísaha,“ uvedla pro iDNES.cz Macková.

Podle ředitele odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáše Fošuma událost řeší vedle Vlastimila Válka a Barbory Mackové také státní tajemník ministerstva zdravotnictví Stanislav Měšťan, který uzavírá se zaměstnanci pracovní smlouvy.