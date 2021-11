Nový ministr zdravotnictví Válek nepočítá s lockdownem. Vrátí se podle něj PCR testy

Nepočítáme s lockdownem, řekl budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, který byl znovu zvolen místopředsedou TOP 09. Nepočítá ani s povinným očkováním. „Co se týče povinného očkování, to si myslím, že není nic, co by bylo na pořadu dne, co by bylo na stole,“ odvětil na dotaz iDNES.cz Válek.