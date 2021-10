„Na základě jejich odborných doporučení a konsensu se pak můžeme setkávat na politické úrovni,“ napsal na Twitteru Válek.



Babišovi také napsal, že klíčová rozhodnutí se nesmí odvíjet od rad marketérů.



Vláda bude v pondělí odpoledne jednat o opatřeních proti šíření covidu na základních a středních školách. Podle návrhu, na němž se dohodli ministři zdravotnictví Adam Vojtěch a školství Robert Plaga, budou muset nenaočkovaní učitelé při výuce nosit respirátory. Žáci tuto povinnost mít nemají.

Ještě před jednáním kabinetu se schází právě rada vlády pro zdravotní rizika a také ústřední krizový štáb.



Vlastimil Válek @vlvalek Účast na dnešní Nár.radě vlády pro zdravotní rizika jsem odmítnul. Teď není vhodná doba na politické debaty, ale odborná řešení. Nabídl jsem možnost diskuze odborníků AntiCovid týmu a MZ. Na základě jejich odborných doporučení a konsensu se pak můžeme setkávat na pol. úrovni. https://t.co/OMkcXXk9ZE oblíbit odpovědět

Můžete nastoupit do vlády 1. listopadu a ukázat nám to, vybízel Babiš Válka

Premiér a předseda ANO vyzval před pár dny místopředsedu TOP 09 a jejího kandidáta na ministra zdravotnictví, aby přijal místo ve vládě již od začátku listopadu. „Pojďte, pane profesore, převezmete funkci ministra zdravotnictví 1. listopadu a můžete nám to ukázat,“ vybídl ho Babiš ve svém pravidelném shrnutí týdne Čau lidi na sociálních sítích.

„Já napíšu panu prezidentovi, Adam odstoupí, a můžete si to převzít a ukázat nám, jak se plánuje vir a co všechno, ty vaše kecy,“ řekl Babiš ve svém Čau lidi, aby bylo všem naprosto jasné, že „nabídku“ nemyslí vážně.



„U pana Válka jsme se dozvěděli, že čekat u lékaře šest hodin není tak strašné, jak říká žhavý kandidát, a že zdravotní péče nikdy nemůže být pro všechny stejně kvalitní. Poslouchejte lidi, co vám říká pan Válek,“ kritizoval premiér místopředsedu TOP 09 a kandidáta do vlády za koalici SPOLU.



„On to přirovnává jako chodit na fotbal na Barcelonu, no ten lístek je strašně drahej na tu Barcelonu, drtivá většina našich lidí si to nemůže dovolit, takže Válek říká - zdravotnictví bude jenom pro bohaté a šest hodin budete čekat u lékaře a je to v pohodě. No, to je neuvěřitelné,“ prohlásil předseda vlády.

Válek v rozhovoru pro CNN Prima News na otázku, že si babičky stěžují, že čekají v nemocnici až šest hodin, opáčil: „No a v Anglii by čekaly 4 dny.“

„To není zas tak strašné,“ řekl Válek k šestihodinovému čekání v nemocnici. „Pokud babička čeká šest hodin s prasklým vředem nebo cévní mozkovou příhodou, tak je to prů**r. Nevěřím, že se ale něco takového stalo. Pokud ale čekala šest hodin s tím, že ji bolí měsíc břicho a teď se rozhodla zajít do nemocnice, tak jsme zase u toho, že ji měl nejdříve vyšetřit obvodní lékař nebo domluvit v nemocnici plánované přijetí,“ doplnil.



Kritizoval, že jsou lidé zvyklí příliš často chodit do nemocnic. „To nadužívání péče především na akutních příjmech je šílené. Vůbec nechci snižovat závažnost onemocnění a určitě to nejsou podvodníci, ale ne vždy by měl každý hned utíkat do nemocnice na urgent,“ prohlásil kandidát na nového ministra zdravotnictví.