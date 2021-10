Válek přišel s plánem, jak ochránit neočkované 60+. Chce pro ně vymezit čas v obchodech, Prymulovi se to nezdá

„Vím, jaká je struktura pacientů s covidem: jsou to většinou z dramatické většiny seniorní pacienti, kteří nejsou naočkování. (…) Takže buď se musí naočkovat, anebo holt budou v lockdownu, aby se nenakazili,“ řekl Vlastimil Válek v rozhovoru pro Novinky.cz.

V další odpovědi se už ale mírnil a v rozhovoru řekl, že by slovo „lockdown“ nepoužil. Pro ochranu starších nenaočkovaných navrhuje například vymezit čas, kdy by mohli do supermarketů. Právě starší lidé bez vakcíny v současnosti tvoří většinu pacientů na JIP.

„Do obchodů by mohli, kdyby měli respirátor, a byli tam například v čase, kdy tam nejsou davy lidí,“ tvrdí Válek. Myslí si, že by opatření měl dělat krajský epidemiolog lokálně.



„Jedna z možností by pravděpodobně byla jim vytvořit časy, kdy mohou chodit nakupovat, a ti, co chodí do práce, by tam asi museli přestat chodit a být v nějaké domácí karanténě,“ řekl. Doplnil však, že jen spekuluje.

Separování je těžko realizovatelné

Epidemiologovi Romanu Prymulovi se Válkův nápad nezdá jako rozumný. Oni podle něj zaváděli toto opatření v době, kdy nebyla jiná cesta, protože tady nebylo očkování.



„Ono to separování je velmi složité, protože když se nastavila určitá doba, senioři chtěli nakupovat ve slevách a báli se, že když budou dodržovat časy, ty slevy jim někdo vykoupí. Není to vůbec jednoduché a nevím, jestli to je prakticky dobře realizovatelné,“ řekl Prymula pro iDNES.cz.

Válek také připustil, že pokud se budou čísla nakažených zvyšovat a zdravotnictví začne kolabovat, můžeme se s opatřeními dostat opět do stavu, který jsme zažívali v loňském roce.

„Pokud bude například na JIP v ČR hospitalizovaných tisíc pacientů, začne se zvyšovat počet mrtvých a bude to zase znamenat kolaps zdravotnictví, že budou zavařeny všechny jednotky intenzivní péče a na drtivé většině z nich budou pacienti s covidem, může to znamenat opakovaní loňského roku,“ řekl v odpovědi na dotaz, zda může vyloučit, jestli při pokračování nepříznivého trendu nehrozí zavírání obchodů.



Omezení doby pro nákupy pro seniory platilo již na jaře 2020. Po několik měsíců měli starší lidé vymezený čas mezi osmou a desátou hodinou ranní, kdy do supermarketů mohli jenom oni. Opatření bylo tehdy přijato rozporuplně.

Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu však bylo zbytečné. Naprostá většina nakažených se infikovala jinde než v obchodě, myslí si prezident svazu Tomáš Prouza. „Jsem rád, že už to konečně zrušili,“ řekl tehdy.