„Aťa pořád mluví jenom o politice,“ říká Válková v klipu, ve kterém její manžel chodí po bytě a během plnění běžných denních činností jí obsáhle vypráví o dostatku léků, volbě pacienta, případně o duševním zdraví.
„Dostatek léků máme už v celé republice, máme je ve skladech, máme je u distributorů,“ vypráví Válek své ženě během mytí nádobí. Za nedostatek některých léků byl v minulosti opakovaně kritizován.
„Včera mluvil hodinu o digitalizaci,“ pokračuje zoufalá Válková, která v klipu svému manželovi říká Aťa. „A teď si představte, že už by byl jen pořád doma,“ říká Válková s tím, že ministr rád pomáhá lidem. „Aťa miluje politiku, já miluju klid. Prosím, volte Aťu,“ naléhá na voliče.
Válek kandiduje v letošních sněmovních volbách na kandidátce SPOLU v Jihomoravském kraji ze třetího místa. Předvolební průzkumy již několik týdnů ukazují, že by koalici SPOLU volilo přibližně 20 % voličů. Ještě v květnu 2025 přitom měly volební preference koalice vzestupnou tendenci, kterou ukončila bitcoinová kauza.