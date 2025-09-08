„Aťa miluje politiku, já miluju klid.“ Válkova manželka prosí v neobvyklém klipu o hlasy

  15:37aktualizováno  15:37
Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se snaží oslovit voliče novým předvolebním klipem. A není na to sám. V klipu totiž vystupuje i jeho manželka Hana, která upozorňuje, že pokud se ‚Aťa“, jak Válkovi říká, nedostane do Sněmovny, bude muset doma poslouchat jeho komentáře k politice. „Já miluju klid. Prosím, volte Aťu,“ žádá.

„Aťa pořád mluví jenom o politice,“ říká Válková v klipu, ve kterém její manžel chodí po bytě a během plnění běžných denních činností jí obsáhle vypráví o dostatku léků, volbě pacienta, případně o duševním zdraví.

Vlastimil Válek
První místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek před tiskovou konferení koalice SPOLU zkouší řečnický pult v Café Louvre, kde koalice SPOLU spouští horkou část volební kampaně (20. srpna 2025)
U příležitosti mezinárodního dne prevence tonutí představili záchranáři ukázku záchrany osoby na Vltavě. Zúčastnil se i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.
Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP09) si v brněnské kavárně vychutnává kávu a sladkou snídani.
15 fotografií

„Dostatek léků máme už v celé republice, máme je ve skladech, máme je u distributorů,“ vypráví Válek své ženě během mytí nádobí. Za nedostatek některých léků byl v minulosti opakovaně kritizován.

„Včera mluvil hodinu o digitalizaci,“ pokračuje zoufalá Válková, která v klipu svému manželovi říká Aťa. „A teď si představte, že už by byl jen pořád doma,“ říká Válková s tím, že ministr rád pomáhá lidem. „Aťa miluje politiku, já miluju klid. Prosím, volte Aťu,“ naléhá na voliče.

Válek kandiduje v letošních sněmovních volbách na kandidátce SPOLU v Jihomoravském kraji ze třetího místa. Předvolební průzkumy již několik týdnů ukazují, že by koalici SPOLU volilo přibližně 20 % voličů. Ještě v květnu 2025 přitom měly volební preference koalice vzestupnou tendenci, kterou ukončila bitcoinová kauza.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

