Schůzka Babiše a Pavla k NATO? Zbytečné, snad začátek kampaně, míní politologové

„Hrad by v tomto případě nemusel tolik tlačit na pilu. Mohl by se snažit vyjít vstříc, stejně jako by se vláda v rámci politické kultury mohla snažit vyjít vstříc prezidentovi v jiných věcech. Tato ochota k dohodě a ke kompromisům zde ale očividně chybí,“ říká Školník pro iDNES.cz a dodává, že už možná sledujeme začátek prezidentské předvolební kampaně.
Podle Valeše není výsledek schůzky překvapivý. Neočekávaný je podle něj ale způsob komunikace, kterou Hrad i premiér Babiš ve sporu o účast na summitu NATO vedou.
„Po všech těch poměrně razantních výrocích premiéra a i reakcích prezidenta, které svištěly veřejným prostorem, tak schůzka byla zbytečná, protože obě strany už několikrát daly najevo, že v případě premiéra neustoupí a že to bude premiér, který povede českou delegaci,“ objasnil Valeš.
Spory by politici podle něj měli mezi sebou řešit v kuloárech, nikoli veřejně. Zahraniční politika je mimořádně citlivé téma. V případě malé země jako Česká republika je tím spíš, protože jsme fatálně závislí na exportu a tedy na zahraničních vztazích. A tady je prostor pro to, aby si vyříkali premiér a předseda vlády svoje názory, ne na veřejnosti,“ doplnil s tím, že častější setkání premiéra a prezidenta by měly přispět k většímu souladu mezi jejich názory.
Kompromis, který se nemusí vyplatit
Prezident podle svých slov ale ohledně celého problému učinil ústupek, když vládě nabídl, že se zúčastní pouze neformální části červencového summitu. To ale podle Školníka také není ideálním řešením. „Může to být vnímáno jako forma kompromisu, ale ten by měl být u vrcholných veřejných funkcí rozumný a důstojný. Nejsem si jist praktičností; zda je pro hlavu státu důstojné být tam v roli druhých houslí,“ přemýšlí.
I podle Valeše lze chápat účast prezidenta pouze na neformální části summitu jako jednu z možností kompromisu. Důležitější je podle něj ptát se, proč chce být Andrej Babiš za každou cenu šéfem delegace.
„Možná to souvisí s nějakými byznysovými projekty, o kterých nevíme, ale to je dohad. Ale každopádně ono to nedává moc smysl, proč by tam Pavel vlastně měl být. Tady nejde ani o to, jestli si vyjdou vstříc, ale tady skutečně jde o to, že z ústavy je jednoznačně vláda tím orgánem, který má kompetenci v oblasti zahraniční politiky,“ dodal Valeš.
Kancelář prezidenta opakovaně uvedla podání kompetenční žaloby jako jednu z možností vyřešení celého sporu, byť sám prezident v pátek sdělil, že to považuje za krajní možnost, s čímž souhlasí i oslovení odborníci.
„Nemyslím si, že by se to dostalo až tak daleko,“ říká Školník. Podle něj jsou na stole i jiné možnosti, jak vládě znepříjemnit politické působení. „Spíše jsou na řadě politické nástroje. Prezident může blokovat nebo vetovat zákony, čímž se věci zpozdí,“ vysvětluje.
Podle Valeše jsou možné různé scénáře. „Napřed to byly takzvané balónky z prezidentova okolí, samozřejmě vyloučit se to nedá. Teď je ale otázka, jestli je dost času na to, aby to Ústavní soud projednal, protože datum summitu se blíží,“ objasnil