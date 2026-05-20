Cizinecká policie zkontrolovala téměř 200 cizinců. Spolupracovala přitom s Úřadem práce ČR, Odborem azylové a migrační politiky MVČR a zastupitelským úřadem země, ze které prověřovaní lidé pochází.
Mimo jiné policisté zjistili, že v některých případech se cizinci ani nezdržují na místě hlášeného pobytu. Zkontrolovali 35 ubytovatelů a následně podali několik podnětů k odhlášení z adresy. „Na 73 adresách bylo zkontrolováno 195 cizinců. Ve 42 případech policisté nyní vyhodnocují poznatky a provádí dokazování směřující k odhalení neoprávněného čerpání humanitární dávky,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.
V jednom z případů šlo o cizinku, která v Pardubickém kraji čerpala dávku humanitární pomoci na sebe a své čtyři děti. Finanční pomoc potřebovala údajně z důvodu osobní nouze vyvolané válečným konfliktem ve své zemi. Byl v tom ale háček. Majitel nemovitosti, ve které měla cizinka bydlet, o nájemnici nikdy neslyšel.
V Česku nebydleli, dávky čerpali
„Ukázalo se, že po celou dobu žena s dětmi žila ve své domovské zemi a opakovaně žádala o dávku elektronicky ze zahraničí. Do České republiky jezdila jen pro prodloužení víza za účelem dočasné ochrany. Přišla si tak na více než půl milionu korun,“ doplnila Holečková.
Pár cizinců se sedmi potomky na rozdíl od výše zmíněné ženy v Česku v rámci dočasné ochrany sice pobýval, ale za účelem výrazného zvýšení částky se záměrně vydávali za rodiče samoživitele čtyř a tří dětí. Díky tomu tak podvodně od státu získali více než 700 tisíc korun.
Případů podobného rázu se podařilo policii odhalit hned několik. V jednom z nich figurovala cizinka seniorského věku, která v Česku ani nežila a ve své zemi pobírala starobní důchod. Díky dávkám z České republiky, o které žádala elektronicky ze své země zasažené válkou, si každý měsíc přišla na téměř sedminásobek svého důchodu.
„Během května v souvislosti s čerpáním humanitární dávky policisté již v šesti případech zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod. Škoda způsobená podvodným jednáním přesahuje částku dva miliony korun,“ dodala Holečková.