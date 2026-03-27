Inflace může vyrůst až na pět procent. Kupovat zlato se stále vyplatí, radí analytik

Lidovky.cz: Jak se současná válka s Íránem a zdražení ropy promítne do cen paliv? A jak se to dotkne Evropy?
V první řadě je potřeba si uvědomit, že cena surové ropy – po přepočtu z dolarů do korun – tvoří zhruba 35 až 40 procent konečné ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích. Přibližně polovina ceny jsou daně, tedy DPH a spotřební daň, a jen asi 10 až 15 procent připadá na marže rafinerií, distributorů a čerpacích stanic. Ropa je tedy velmi významná položka. Už teď vidíme, že ceny paliv výrazně vzrostly v Česku i globálně. Například nafta se v Praze běžně prodává přes 50 korun za litr. Před válkou to bylo zhruba 32 až 40 korun, takže nárůst je minimálně o čtvrtinu, spíše o třetinu. To se velmi rychle promítne do inflace.
Michal Stupavský
Lidovky.cz: Jak vysoko by se inflace mohla dostat? Současné odhady pro Evropu i Česko jsou někam ke třem procentům, ale objevují se i vyšší předpovědi. Byť spíše okrajově.
Záleží na vývoji konfliktu. Už teď ale vidíme například v USA nárůst inflačních očekávání – zhruba z 3,5 procenta na pět procent během krátké doby. Pokud by se naplnily pesimističtější scénáře, nebylo by překvapivé, kdyby se inflace v Česku na konci roku pohybovala mezi čtyřmi a pěti procenty.
Lidovky.cz: Jaké budou další dopady války s Íránem?
Klíčové budou tak zvané sekundární efekty. Ty závisí hlavně na délce a intenzitě konfliktu a na tom, jak moc naruší obchodní trasy a dodavatelské řetězce nejen u ropy, ale i u plynu, petrochemie nebo hnojiv. Důležité bude také to, jak bude vypadat výsledné geopolitické uspořádání Blízkého východu, zda se změní hranice zemí či tam bude větší stálá americká přítomnost než nyní.
Evropa má v tomto směru zásadní nevýhodu. Na rozdíl od Severní Ameriky je čistým dovozcem strategických surovin, tedy ropy, plynu i dalších komodit. Už nyní vidíme zhoršení ekonomické aktivity i výhledu. Čím déle konflikt potrvá a čím vyšší budou ceny energií, tím silnější negativní dopad to bude mít na evropskou ekonomiku.
Lidovky.cz: Zatímco část analytiků tvrdí, že výsledkem bude jen snížení ekonomického růstu, jiní prorokují stagflaci, tedy slabý růst spolu s inflací. Je to reálný scénář?
Nechci tady říkat nějaké subjektivní procenta, ale pokud se konflikt neurovná během dvou až čtyř týdnů, má světová ekonomika i Evropa zaděláno na obrovský problém. Ten může být silnější než globální finanční krize, pandemie nebo energetický šok z roku 2022.
Tento šok má stagflační charakter, tedy může přijít kombinace vyšší inflace a nižšího růstu, případně recese. Dokonce je to v určitém smyslu silnější než ropný šok v 70. letech minulého století. Nikoliv cenově, ceny ropy, nafty a benzínu nejsou v reálném vyjádření po započítání inflace zdaleka tak vysoko, ale rozsahem narušení dodávek. Navíc dnešní světová ekonomika je mnohem více zadlužená. Například americký veřejný dluh byl v 70. letech kolem 30 procent HDP, dnes je přes 120 procent. Celkový globální dluh přesahuje 250 bilionů dolarů, tedy zhruba 235 procent světového HDP. Právě to může vést k vyšší inflaci.
Lidovky.cz: Která odvětví budou zasažena nejvíce?
Především energeticky náročná odvětví – hutnictví, chemický průmysl nebo výroba stavebních materiálů. Ta budou růstem cen energií trpět nejvíce a jejich problémy se mohou přenášet do celé ekonomiky. A tím samozřejmě trpí i akciové trhy.
Lidovky.cz: Pokud se na to podíváme z hlediska investora, i toho drobného, co si spoří na důchod, proč tentokrát nefungují státní dluhopisy jako bezpečný přístav, jako protiváha poklesu hodnoty akcí?
Protože rostou inflační očekávání a zároveň jsou rozpočtové deficity velmi vysoké. Investoři se obávají, že vlády budou muset vydávat ještě více dluhu. Výsledkem je pokles cen dluhopisů a růst jejich výnosů do doby splatnosti. Jinými slovy, část investorů už nevnímá ani americké státní dluhopisy jako zcela bezpečné aktivum.
To má zásadní důsledky pro investory. Klasické portfolio 60 procent akcií a 40 procent dluhopisů už nemusí fungovat tak dobře jako dřív. Proto dává smysl větší diverzifikace, včetně alternativních aktiv.
Lidovky.cz: Co si pod tím představit konkrétně?
Rozumné portfolio může být rozdělené zhruba na čtvrtiny: 25 procent hotovost nebo nástroje peněžního trhu, 25 procent dluhopisy, 25 procent akcie a 25 procent alternativní aktiva – nemovitosti, private equity, případně komodity. Drahé kovy jako zlato a stříbro mohou tvořit menší část, třeba 5 až 10 procent.
Lidovky.cz: Jenže cena zlata nedávno slušně klesla. Což jde opět proti ustáleným „pravidlům“, protože v době války a nejistoty by jeho cena měla růst.
Zlato spadlo asi o 15 procent, stříbro zhruba o 25 procent. V krizích se to může stát, protože investoři prodávají i bezpečná aktiva, aby získali hotovost. Přesto si myslím, že z dlouhodobého hlediska řekněme pěti až deseti let mohou být drahé kovy stále podhodnocené. Některá měřítka to ukazují. Zlato neřeklo své poslední slovo. Nicméně drobní investoři by měli především zachovat klid. Pokud mají dobře diverzifikované portfolio, neměli by dělat unáhlené kroky. Největší chybou je reagovat pod tlakem a stresem. Svět se nehroutí.