‚Válka‘ lékařů o očkování mate lidi. Nejistota je může odradit od posilující dávky

V trutnovském kulturním centru Uffo se koná od pátku do neděle očkovací maraton. (11. prosince 2021) foto: Martin Veselý, MAFRA

Na posilující dávku od svého praktického lékaře by čekala sedmdesátiletá Věra několik týdnů. Překvapila ji i laxnost jejího doktora, který jí řekl, že stačí přijít až po Vánocích. A tak se vypravila do očkovacího centra, kde to bylo, jak sama říká, „raz dva“.