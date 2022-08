Rusa bych nepodceňoval, ze svých chyb se učí a má nepřeberné zásoby munice, varuje Aleš Opata

„Jsem spokojen s úrovní modernizace armády. Úsilí lidí, kteří se tomu věnovali, bylo enormní. Projekty, které jsme připravili, jsme byli schopní také obhájit. Co vidím jako chybu, je to, že se nepodařilo nakoupit bojová vozidla pěchoty,“ řekl Opata.

Podle něj válka na Ukrajině posunula vnímání bezpečnosti. Konec bojů Ukrajinců s Rusy je však dle něj zatím v nedohlednu.

Lidovky.cz: Jak se díváte na poslední velká rozhodnutí o strategických nákupech stíhaček F35, švédských BVP a nejnověji izraelských dronů?

Za mě ta základní změna je v tom, že padlo politické rozhodnutí, které dalo úkoly ministryni obrany, že má v nějakém termínu něco splnit. To, si myslím, je základ všeho.

V minulosti byla politická podpora, s výjimkou komunistické strany a asi ne úplně u všech ze sociální demokracie, ale politická podpora byla silná. Nepadala však politická rozhodnutí. Dnes padají politická rozhodnutí a za mě to má takto fungovat. Je to jasný signál, že nová vláda bezpečnost České republiky chápe správně. BVP, nadzvukové letouny páté generace ani drony nejsou něco, co by vzniklo včera. Na analýze budoucnosti taktického letectva jsme pracovali dva roky. Dnes se to ale dostalo do fáze, kdy se musí rozhodnout, jak to bude. BVP se chystalo x let, ale nikdy se nedokončil akviziční proces. Stejně tak drony. Na těch jsme pracovali taky řadu let, aby se vybral správný bezpilotní prostředek, který potřebujeme na taktické úrovni.