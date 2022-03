Válka není běhání po střelnici. Dobře si rozmyslete narukování do legií, varuje Čechy veterán Lumír Němec

„Chlap, který v Česku pobíhá po střelnici, ale v životě po něm nikdo reálně nevystřelil, tak neví, jak má v opravdové válce zareagovat,“ upozorňuje někdejší příslušník speciální jednotky vojenské policie (SOG).

Kolik dobrovolníků chce na Ukrajinu? ■ Kancelář prezidenta republiky eviduje 675 lidí, kteří mají zájem vstoupit do ukrajinské armády.

■ Ministerstvo obrany registruje přibližně 600 žádostí a dotazů na vstup do ozbrojených sil Ukrajiny.

■ Někteří zájemci vyrážejí na Ukrajinu po vlastní ose a nikam se nehlásí, jde minimálně o desítky lidí. Nikdo přesné číslo nezná.

Lidovky.cz: Stovky Čechů chtějí jet bojovat na Ukrajinu proti ruské armádě, hlásí se ministerstvu obrany či Hradu. Co byste jim vzkázal? Nad čím by se měli zamyslet?

Musí si hlavně ujasnit, proč tam chtějí a co je k tomu vede. To znamená, jestli skutečně chtějí pomáhat Ukrajině, nebo to dělají jen kvůli adrenalinovému dobrodružství, případně kvůli výdělku, protože Ukrajinci nabízejí i plat za účast v cizinecké legii. Lidé, kteří tam chtějí kvůli adrenalinu nebo jen kvůli penězům, by to podle mě neměli dělat. Člověk musí opravdu cítit potřebu pomoci Ukrajině, s pár takovými lidmi jsem se setkal. Pak je ale třeba si uvědomit, že jde o reálnou brutální válku, kde se umírá. A pravděpodobnost, že tam lidé zemřou, je veliká. Takže zájemcům o službu radím, aby zvážili všechna pro a proti a podle toho se pak rozhodli. Rozhodně nesmí brát situaci na lehkou váhu.