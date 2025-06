Článek v ekonomické sekci ukrajinského deníku vyšel poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před více než týdnem uvedl, že některé firmy včetně českých stále dodávají Rusku stroje k výrobě zbraní.

„Podle celních údajů objednal český Leseft během velké války pro Ruskou federaci, přesněji pro Ruspolimet, výrobky za více než 22 milionů dolarů (464 milionů korun). Část zboží byla na objednávku Leseftu dodána navzdory vývozním omezením EU,“ napsala Ukrajinska pravda s tím, že zboží bylo do Ruska dodáno přes další prostředníky v Turecku. iDNES.cz se vyjádření firmy snaží získat.

Jde například o hydraulické motory, výměníky tepla, ventily či elektrické spínače. Podle zjištění deníku přes firmu Leseft, jejímž jednatelem je Lev Ovanesovič Seferjan, vyváží do Ruska své výrobky například německá metalurgická firma SMS Group GmbH, která měla dříve přímé zastoupení v Rusku, ale nyní tvrdí, že se z ruského trhu stáhla.

Ruský závod Ruspolimet dodává součástky pro výrobu raket Kalibr a Iskander, které Moskva téměř denně používá k útokům na Ukrajinu. Kyjev kvůli tomu firmu a některé její dceřiné společnosti zařadil na svůj sankční seznam.

Nejde o ojedinělý případ

Rusko podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského importuje stroje pro svůj obranný průmysl ze zahraničí, mimo jiné od osmi českých firem. Na základě dat ruské celní správy však server The Insider identifikoval našel nejméně 12 českých výrobců, jejichž vybavení bylo minulý rok do Ruska údajně dovezeno. Šéf české diplomacie Jan Lipavský v neděli uvedl, že Česko nemá žádné náznaky o dodávkách českých strojů do Ruska.

Čeští výrobci kovoobráběcích zařízení, jejichž výrobky byly dovezeny do Ruska v roce 2024. (25. června 2025)

The Insider tvrdí, že se většina českého kovozpracujícího zařízení do Ruska dostává přes třetí země, především Estonsko, Srbsko, Turecko a Lotyšsko. Podle ruských celních údajů, které server prověřil, činil dovoz českých strojů do Ruska v roce 2023 18 milionů USD a v roce 2024 12 milionů USD.

Z českých výrobců, jejichž výrobky byly dodány do Ruska, připadá většina vývozu na tři společnosti: Šmeral Brno, Varnsdorf a TAJMAC-ZPS, a to v celkové výši přibližně 8 milionů dolarů. Firma Šmeral Brno i zlínský TAJMAC-ZPS ale vývoz svých strojů do Ruska odmítají.