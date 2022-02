Uprchlo už přes 100 tisíc Ukrajinců. Češi nabízí ubytování, krev i dopravu od hranic

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky odhaduje, že by mohlo z Ukrajiny kvůli válce uprchnout až pět milionů lidí. „Pracujeme s odhady od jednoho do tří milionů, kteří zamíří do Polska, a scénářem s jedním až pěti miliony v součtu všech sousedících zemí,“ uvedla mluvčí úřadu Shabia Mantoová.

Kromě Česka a Polska miří tisíce lidí do Moldavska, Rumunska, Maďarska a na Slovensko. Většinou jde o ženy a děti, muži ve věku od 18 do 60 let musejí ve své vlasti zůstat a bojovat. Ukrajinský prezident Volodymar Zelenskyj totiž nařídil mobilizaci.

Mnozí Češi na sociálních sítích nabízí například ubytování pro ty, kteří přišli o střechu nad hlavou. „Nabízím ubytování pro dva lidi. Místo Harrachov. Jedná se o pokoj v penzionu, který je v rekonstrukci. V případě zájmu možný i drobný přivýdělek. Ubytování pochopitelně zdarma. Pokoj je volný do léta,“ zní jedna z mnoha nabídek ve skupině Rusové a Ukrajinci v ČR. V této skupině nabízí pomoc Češi, ale rovněž ji zde vyhledávají sami Ukrajinci.

Kromě ubytování Češi nabízí i materiální pomoc. „Rádi bychom nabídli pomoc mamince s dětmi. Pořízení a nákup oblečení pro děti, hygienické potřeby, pleny a strava pro děti a samozřejmě vše další, co bude třeba. Frýdek-Místek, Ostrava, Třinec a okolí,“ nabízí například Iveta Oberreiterová. Podobných nabídek s pomocí se objevují stovky.

Oblečení, hygienické potřeby nebo jídlo poté přináší Ukrajinci žijící v Česku také do sbírky ve Slezské ulici v Praze. Kapacita je ale už naplněná. „Organizátoři odpoledne ohlásili, že jsou již plní. V několika jazycích hlásili, aby lidé pomoc odnášeli do Domu národnostních menšin na Vocelově 3,“ hlásil z místa fotoreportér iDNES.czOrganizátoři na místě také vybírají peníze na nákup benzínu.

Češi kromě peněz na pohonné hmoty nabízí i dopravu z ukrajinských hranic. Na sociálních sítích domlouvají svozy. „Rád bych jel prázdným autem na hranice. Pokud někdo potřebuje dovést rodinu či známé, jsem k dispozici,“ stojí v nabídce pomoci od Jana Navrátila.

Pomoc samozřejmě nabízí i neziskové organice. Ty hned po vypuknutí války spustily finanční sbírky. Organizace PřesHranice.cz je v současné době třeba na cestě k ukrajinským hranicím. „Jsme na cestě, náš konvoj šestnácti aut jede na hraniční přechod Vyšné Nemecké, kde nakládáme asi 120 žen a dětí z Koločavy,“ popsal z cesty pro iDNES.cz předseda organizace Radim Kupec.

Drtivá většina jede do Hluboké nad Vltavou

Ten současně uvedl, že jsou domluvení s obcí, která již vypravila mikrobusy. „Jsou v nich ženy a děti. Jedou nám naproti na hranici, kterou budou přecházet pěšky,“ doplnil Kupec s tím, že poté s dětmi a ženami zamíří do Česka.

„Vrátíme se pak s nimi na centrálu do Bystřice pod Hostýnem, kde si je vyzvednou lidi, kteří se přihlásili s nabídkou ubytování. Drtivá většina jich jede do Hluboké nad Vltavou, kde pro ně mají program, ubytování i školu a školku,“ dodal s tím, že návrat očekává v neděli nad ránem.

Například další nezisková organizace ADRA v pátek informovala o humanitární situaci přímo na Ukrajině. Rovněž přidala seznam věcí, které jsou nyní nejvíce potřeba.

„Jako humanitární organizace jsme připraveni pomáhat všem lidem v nouzi bez rozdílu. Bude-li potřeba, jsme připraveni podpořit uprchlíky i v rámci České republiky, nicméně zkušenosti z jiných válečných oblastí ukazují, že lidé se primárně snaží zůstat co nejblíže svému původnímu bydlišti. Do vzdálenějších oblastí směřují až ve chvíli, kdy je konflikt dlouhodobý či jim nezbývá jiná možnost,“ informoval ředitel české pobočky ADRA Radek Špinka.

Během prvního dne po otevření sbírky SOS ADRA – Pomoc Ukrajině se vybralo 1,7 milionu korun. Dalších 900 tisíc korun lidé přispěli prostřednictvím partnerské sbírky Nadačního fondu pomoci.

Červený kříž v sobotu ráno informoval o možném darování krve a plazmy. „Česko nabídlo Ukrajině pomoc krví a krevní plazmou. V tuto chvíli je věc teprve v jednání. Bude-li potřeba krve našich dárců, oslovíme vás. Počkejte, prosím, zda se tak stane, neboť krev nelze dlouhodobě skladovat. Děkujeme všem, kteří projevují svůj zájem,“ uvedl na Twitteru Červený kříž.

Na Ukrajinu s pomocí vyrazil i Skautský institut. „Je naprosto úžasné, kolik jste toho už dnes přinesli. ‚Kopli jsme do koní‘ a už v sobotu ráno vyrážíme jedním po střechu naloženým autem směr polsko-ukrajinská hranice, kde se setkáme s autem ukrajinských skautů a vše předáme,“ informoval institut na sociální síti s tím, že díky této cestě zjistí, jak to přesně vypadá v terénu.

Institut shání především neprošlé léky a zdravotnický materiál - škrtidla, léky proti bolesti, teplotě, průjmům; obvazy, izotermické folie, kapačky, katetry či glukózu. Rovněž také spacáky, karimatky, deky. Případně teplé ponožky, šály a rukavice větších velikostí. V neposlední řadě také

nabité powerbanky.

Péče bez zdravotního pojištění

Vedle toho města nabízí pomocnou ruku s ubytováním. Například primátor Ostravy Tomáš Macura na Twitteru uvedl, že s ubytováním první skupiny uprchlíků se počítá především na vysokoškolských kolejích. „Jednotlivá města, ale i další organizace a firmy v Moravskoslezském kraji nyní připravují vlastní ubytovací kapacity, které mohou dát k dispozici. Samotná Ostrava bude moci nabídnout až asi sto bytů a k tomu další podporu,“ napsal Macura.

Ubytování nabízí i město Cheb. „Město se připojuje s aktivní pomocí ubytování rodinných příslušníků ukrajinských zaměstnanců, kteří pracují v Chebu a okolí. V případě, že někdo z těchto lidí potřebuje přemístit své rodinné příslušníky z Ukrajiny, nabízí Cheb volná lůžka v městské ubytovně v Modrém věžáku a taktéž 15 volných městských bytů. Jednalo by se o asi 40 míst,“ informovala mluvčí města Simona Liptáková.

Ta rovněž uvedla, že kontaktní osobou pro co nejrychlejší pomoc je místostarosta Chebu Jiří Černý. „Prosím, sdělte počty dospělých a dětí, pro něž ubytování poptáváte, a aspoň přibližný termín možného příjezdu do Chebu,“ doplnila Liptáková.

Podobné nabídky však nabízí většina českých měst a krajů. Současně se nabízí s pomocí i nemocnice a lékaři. Například Zdravotnická skupina EUC informovala o tom, že na svých klinikách po celé České republice je připravena poskytnout bezplatnou ambulantní péči ukrajinským občanům bez českého zdravotního pojištění.