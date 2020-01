Válková by měla skončit jako zmocněnkyně a nekandidovat, říká šéfka TOP 09

PRAHA Poslankyně Helena Válková (ANO) by měla po zveřejnění tvrzení, že na přelomu 70. a 80. let hájila zákony namířené proti disidentům, skončit jako vládní zmocněnkyně pro lidská práva a dál neusilovat o pozici ombudsmanky. Novinářům to v pátek řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Pokud Válková kroky tímto směrem sama v dohledném čase neučiní, záležitost by měla probrat Poslanecká sněmovna, dodala Adamová.

Server Info.cz ve čtvrtek zveřejnil články, v nichž Válková popisuje nutnost resocializace odpůrců režimu. U jednoho z článků je podepsána společně s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem, který mimo jiné poslal v roce 1950 na smrt právničku a političku Miladu Horákovou. Válková ve čtvrtek uvedla, že se proti textu bude bránit soudní cestou. Tvrzení, že se podílela na šikaně disidentů, označila za absolutní a urážlivou lež.

Exministryně Válková se měla podílet na šikaně disidentů a napsat článek s Urválkem. Lež a pomluva, reaguje Adamová řekla, že Válková zvolila obranu „jako z příručky hnutí ANO“. „Je to kampaň, nevěděla jsem, neměla jsem tušení,“ popsala tuto strategii šéfka TOP 09. Podle Adamové nemůže být osoba, která se podílela na šikanování disidentů, vládní zmocněnkyní pro lidská práva a aspirovat na veřejnou ochránkyni práv. „Je to dost zásadní věc, aby odstoupila z volby i současné pozice,“ dodala Adamová. Na ombudsmanku navrhl sněmovně v prosinci Válkovou prezident Miloš Zeman. Podle Adamové by měla Válková sama vyvodit závěry ze zveřejněných informací. „Pokud tak neučiní, minimálně to má začít projednávat Sněmovna na příští schůzi,“ uvedla. První řádná schůze Sněmovny v roce 2020 by měla začít 21. ledna.