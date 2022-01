Válkům tým zaostří na EU i onkologii. Náměstek pro evropskou agendu přijde patrně z farmabyznysu

Koronavirová pandemie jasně ukázala, že propojování zdravotnických politik jednotlivých členských států nese svoje plody. „Covid ukazuje, že je tragédie, že jednotlivé země postupují každá jiným způsobem. A de facto ani nevíme proč,“ řekl webu Lidovky.cz ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Svého politického náměstka pro evropskou agendu už podle svých slov vybraného má. Podle informací webu Lidovky.cz, které se opírají o dva nezávislé zdroje, by jím měl být dosavadní výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) Jakub Dvořáček.

„Osobu, která se bude na ministerstvu zdravotnictví věnovat přípravě agendy na naše předsednictví EU, už mám. Vytipoval jsem člověka, kterého jsem snad přesvědčil, ale budu to definitivně vědět až teď po Novém roce. Konzultoval jsem to i v Senátu a s některými našimi dlouholetými zástupci v Bruselu, kteří mají zkušenosti s bývalým předsednictvím a musím říct, že mě jednoznačně řekli, že je to dobrá volba,“ uvedl Válek, jméno však prozatím nepotvrdil.

Připustil nicméně, že jeho kandidát má blízko k farmacii a lékům. „Bude to člověk, který udělá maximum pro dostupnost kvalitních léků pro občany České republiky. I pro to, aby naše předsednictví bylo úspěšné. Ze všech informací, které jsem si ověřoval, tak mám potvrzeno, že moje volba byla dobrá volba,“ doplnil s tím, že jeho kandidát má bezesporu blízko ke zdravotnictví a rozumí problematice v Evropské unii tak, aby dokázal, že Česká republika a její pacienti budou slyšet a vidět. „Naši pacienti na tom vydělají,“ zdůraznil Válek.

Posílená evropská spolupráce v oblasti zdravotnictví by podle Válka měla rovněž vést k jednotnému přístupu k centrové léčbě, například k biologickým léčivým přípravkům. „Léky by měly být na celém trhu dostupné za stejnou cenu tak, aby malé země nedoplácely na nízký počet obyvatel. Stejně tak z klinických studí by neměly vypadávat některé země jen proto, že jsou malé,“ doplnil ministr.

Dvořáček zastává funkci výkonného ředitele AIFP od roku 2011. Asociace v současné době sdružuje 35 farmaceutických společností s vlastním vývojem nových léčiv. V letech 2009–2011 působil v divizi investic agentury CzechInvest, zodpovídal za oblast přímých zahraničních investic do České republiky a správu sítě zahraničních zastoupení agentury. Zároveň byl poradcem ministra školství. V předchozích letech zastával různé pozice v Charitě České republiky, kde měl na starosti řízení rozsáhlých osvětových kampaní či rozvojových a humanitárních projektů po celém světě.

Poradcem kněz i hematoonkolog

Druhým politickým náměstkem ministra zdravotnictví, kterého Válek webu Lidovky.cz potvrdil, je šestatřicetiletý Josef Pavlovic (Piráti). „Pan Pavlovic dlouhodobě pracoval s AntiCovid týmem, opravdu té problematice rozumí, je to systematik. Plně mu důvěřuji, je to velmi schopný člověk,“ řekl serveru Lidovky.cz.

Vedle náměstků má Válek jasno i o několika svých poradcích. V otázce etiky mu bude radit kněz, molekulární biolog a etik Marek Orko Vácha. S problematikou onkologie mu vypomůže doyen české onkologie profesor Jiří Vorlíček.

„Je jedním z pilířů Masarykova onkologického ústavu, bývalým děkan lékařské fakulty, byl dlouholetým předsedou České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Je tím, kdo vymyslel Komplexní onkologická centra a navzdory tomu, kdo byl ve vládě, je prosadil,“ sdělil Válek s tím, že jedním z úkolů, které bude mít Vorlíček na starosti, bude posílení radiační onkologie.