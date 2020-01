Vamberecká krajka je na seznamu tradiční lidové výroby. Ministerstvo ji chce dostat na seznam UNESCO

Praha Ministerstvo kultury zapsalo na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury vambereckou krajku. ČTK to v úterý řekla mluvčí MK Michaela Lagronová. Umístění 400 let staré tradice vambereckého krajkářství na tuzemský seznam by mělo být dalším z kroků k případnému zápisu na seznam nehmotného dědictví UNESCO.

Podle dřívějších informací by chtělo ministerstvo připravit nominaci krajkářské výroby na seznam UNESCO v rámci nadnárodního projektu. Nominace, na kterých se podílí více států, mají v poslední době při zápisech větší šanci, a to jak v případě nemovitých památek, tak nehmotného dědictví. Na známějším seznamu stavebních památek má Česko od počátku 90. let 14 zápisů, trvalo však dlouhých 16 let, než byly po Třebíči loni zapsány Hornická krajina v Krušnohoří a Národní hřebčín v Kladrubech. Více úspěchů ČR má v poslední době s nehmotným dědictvím, tedy se zápisy tradic, zvyků či lidové výroby. Těchto zápisů má od roku 2005 do dneška šest, a to slovácký tanec verbuňk, masopustní obchůzky a masky na Hlinecku, sokolnictví, jízdy králů na jihovýchodě země, loutkářství a modrotisk. Loni Česko neuspělo se zápisem tradičních skleněných vánočních ozdob. O zapsání vamberecké krajky na seznam světového kulturního dědictví usiluje Královéhradecký kraj již několik let. Tradice krajkářství na Vamberecku je nepřerušenou součástí místní lidové tradice od poloviny 17. století, kdy podorlické panství získal císařský generál Kašpar z Grambu. Jeho manželka Magdaléna Grambová pocházela z belgických Flander a zavedla mezi zdejším obyvatelstvem paličkování jako robotní povinnost. Uchování tradice podpořil v roce 1889 vznik První české odborné školy krajkářské ve Vamberku. V roce 2006 se Krajkářská škola Vamberk stala organizační složkou města Vamberka.