Brno bylo vždy lehce alternativní, říká Benda. U špiček ODS má Vaňková důvěru

„Brno bylo vždy lehce alternativní město, tak to je. Jinak celou „kauzu“ pokládám za zcela zbytečnou letní bouři ve sklenici vody a nevyvozuji z ní žádné závěry. Primátorka Vaňková má moji podporu a vnitřní věci si musejí vyříkat uvnitř jejich města,“ sdělil redakci iDNES.cz Marek Benda.

Podobně i Zdeněk Nytra, předseda senátorského klubu ODS a TOP 09, uvedl, že k rezignaci Vaňkové nevidí důvod. „Fotka neříká, zda konzumovala, či ne. A i kdyby, tak není jasné za jakých okolností, jestli by tím něco porušila,“ řekl pro iDNES.cz.

Místopředseda strany Alexandr Vondra označil celou kauzu za čistě etickou a doplnil, že k rezignaci primátorku též vyzývat nebude.

„K ničemu ji rozhodně vyzývat nebudu. Ani si nemyslím, že bych měl žádat policejní vyšetřování toho, co se stalo před třemi lety v noci v Brně, když se zjevně nikomu nic nestalo a aktéři se podle fotky u toho smáli. Je to etická záležitost a víte, už jsem dost starý na to, abych tady někomu uděloval nějaké morální lekce,“ sdělil na dotaz redakce Vondra.

Zároveň ale dodal, že je odpůrcem legalizaci kokainu. „Ale aby bylo zároveň jasno – pokud byste z toho chtěli vyvozovat, že tím říkám, že jsem pro legalizaci kokainu, nebo že ho snad užívám, tak jasně zdůrazňuji, že ne a ne,“ dodal.

„Paní primátorka se k věci postavila čelem. Nabídla svou rezignaci a bude záležet na dalším jednání v brněnské koalici. Neznám další podrobnosti, abych mohl vyvozovat nějaké závěry. Paní primátorka zcela objektivně odvádí pro Brno a jeho občany dobrou práci. Město se úspěšně rozvíjí. To by mělo také zaznít,“ reagoval v úterý ministr dopravy a další místopředseda občanských demokratů Martin Kupka.

Redakce oslovila s žádostí o komentář i předsedu ODS Petra Fialu. Ten prostřednictvím mluvčího strany Jakuba Skyvy sdělil pouze to, že je v současné době v zahraničí. „A paní primátorka celou věc vysvětlila,“ dodal Skyva.

Koaliční partneři chtějí vysvětlení

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka redakci sdělil, že je momentálně na dovolené, a do „celé záležitosti vůbec nevidí“. Místopředseda KDU-ČSL Petr Hladík však uvedl, že je to záležitost brněnské ODS. „S paní primátorkou jsem čtyři roky spolupracoval jako náměstek, nikdy jsem neměl indicii, že by se tam něco takového objevilo,“ řekl Hladík. Fotografii s bílým práškem by podle něj Vaňková měla vysvětlit, aby to nevyvolávalo další otázky.

Brněnská KDU-ČSL chce podle radního Filipa Chvátala situaci probrat v úterý odpoledne. „My jsme z celé té situace překvapeni, paní primátorka ji musí umět vysvětit a chceme se s ní setkat hned v návaznosti na náš klub. Zatím dostáváme více otázek než odpovědí. Jde ale primárně o záležitost brněnské ODS, která vyhrála volby. Ta má samozřejmě právo nominovat ze svých řad primátora,“ řekl Chvátal.

„Mám v plánu si s paní primátorkou na to téma osobně popovídat, chtěl bych vědět, jaký ona má na to názor, aby mi řekla svůj úhel pohledu. Do té doby nemám na základě jedné fotografie co komentovat,“ řekl radní Tomáš Aberl (TOP 09).

Situaci chce probrat i ODS. „Na pondělí 7. srpna jsou svolána jednání Oblastní rady ODS Brno-město a Klubu zastupitelů Společně – ODS a TOP 09, která se budou mimo jiné zabývat fotografií, jež se šíří na sociálních sítích a na které je zachycena primátorka Markéta Vaňková a náměstek Robert Kerndl,“ uvedla asistentka regionálního manažera ODS Monika Švaříčková.

Radní Oliva (ČSSD) žádný důvod k rezignaci nevidí. „Za mne to jako důvod k rezignaci určitě není, pokud to navíc není nějaká fotomontáž z nějaké soukromé akce. Spíš je to důvod tomu, aby se obnovila diskuse o tom, jestli stát správně přistupuje k některým látkám. Protože zatímco třeba LSD, které je prokazatelně lékařsky prospěšné v boji proti depresím a není návykové, stát potírá, a třeba tabák a nikotin, kdy na to umírají prokazatelně tisíce lidí ročně jen v České republice, stát vesele daní a toleruje,“ řekl Oliva.

ANO vyčkává, policie sleduje mediální prostor

Ostře reagovala předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. „V Brně bude koksu na zimu dost…a ta částka taky nesedí,“ napsala na Twitteru. „Až tato prohnilá partička, jejíž členové se chovají jako organizovaný zločin, feťáci a tyranové, bude mluvit o nějakých hodnotách, každý slušný člověk si musí s chutí odplivnout,“ doplnila své vyjádření Konečná.

První místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček redakci sdělil, že se členy ANO jednají, a společné vyjádření poskytnou. Místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová se vyjádřila obdobně. Nehodlá se podle svých slov prozatím vyjadřovat k něčemu, co ani není jednoznačně ověřeno.

„V tomto ohledu jsem tedy zdrženlivá. Paní primátorka by se měla k věci jasně postavit a vše vysvětlit. A i poté je to věcí především ODS, jejíž je Markéta Vaňková nominantkou. Naši zastupitelé vědí co mají dělat nebo požadovat, takže v tomto směru mají moji důvěru. S předsedkyní klubu zastupitelů ANO jsem v pravidelném spojení a samozřejmě platí, že další vývoj budeme sledovat,“ řekla redakci iDNES.cz Schillerová.

Předseda SPD Tomio Okamura se k situaci vyjádřil již v pondělí večer. „Především by paní primátorka měla říct pravdu, tu zná jenom ona. Nicméně jde o otočení tvrzení o 180 stupňů,“ myslí si Okamura. „Včera říkala, že jde o fotomontáž, dnes říká, že možná ne. Jde navíc o druhou vládní stranu, jejíž vrcholní představitelé mají co do činění s drogami. Navíc jde o domovskou organizaci Petra Fialy,“ dodal Okamura.

Redakce iDNES.cz v úterý oslovila mluvčího jihomoravské policie Pavla Švába. „Myslím si, že v tuto chvíli není důvod, abychom to řešili. Na první pohled v tom nespatřuji trestný čin. Policie informace z mediálního prostoru sleduje,“ řekl.

„Pokud by nastal nějaký posun, tak nemůžeme naše záležitosti vést mediálně. To jde až v nějakou chvíli, a ta v dohledné době určitě nebude,“ dodal Šváb.

Internetem od soboty koluje fotografie brněnské primátorky s bílým práškem. Spekuluje se o kokainu, snímek má však nejasný původ a někteří tvrdí, že jde o fotomontáž. Vaňková v pondělí řekla, že neví, zda je fotografie pravá. Brněnská primátorka také přiznala, že občas konzumuje legální látku HHC.