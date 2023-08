Vaňková zmizela, její minulost ne. Lidé připomínají její postoj k závislým

„Oba si vybírají dovolenou, myslím, že byla plánovaná. Pondělí byl nejbližší možný termín,“ vysvětlil jejich kolega, radní Petr Kratochvíl.

Jenže (nejen) v Brně se začíná mluvit o „dvojím metru“, který politici ve vztahu k návykovým látkám a jejich užívání uplatňují. Zvlášť, když město pod vedením Vaňkové v minulosti výrazně omezilo třeba programy pro zabydlování lidí bez domova a drogově závislé. Kritika dopadá i na politické konkurenty, že nebyli na adresu političky ostřejší.

Občanským demokratům skrovné vyjádření Vaňkové stačí. „Paní primátorka pracuje naprosto profesionálně. Nevidím nic zásadního, co by mně jako člověku významně vadilo,“ shrnul radní Kratochvíl.

Ministr spravedlnosti a šéf jihomoravské ODS Pavel Blažek se ke kauze vyjadřovat nechtěl vůbec. „Jsem mimo ČR a komentovat nic nechci. Nemám k tomu ani dostatek informací,“ napsal MF DNES Blažek, který je pokládán za hlavního architekta vzestupu Vaňkové do primátorského křesla.

Promlčet se kauzou ale není dobrá strategie, upozorňuje politolog Lukáš Jelínek. „Je to dokonce vážnější důvod pro její odchod z funkce než samotný bílý prášek. Nejdřív hovoří o fotomontáži a nemůže si vzpomenout, dokud jí to kolega nepřipomene. Řekne, že si spartou mladých veselých lidí povídala o sochách, přizná se ke konzumaci všech možných návykových látek, jenom k tomu bílému prášku se nevyjádří. To ji diskvalifikuje mnohem víc,“ míní Jelínek.

Jan Werewolf @JanWolf_KDU Kokain je tradiční, tudíž správná droga (obzvlášť když někdo udělá lajnu jak Brno). Vždyť listy kokainovníku žvýkali už Inkové. Proti kokainu proto jakožto pravičáci nic nemáme. Jediné, co nemůžeme vystát, je, když si feťáci a piráti píchají marihuanu. https://t.co/tpbXycgL2E oblíbit odpovědět

Mezi brněnskými novináři je Vaňková proslulá tím, že nepříjemné kauzy, jako třeba přidělování městských bytů, komentuje jen frázemi. A její pravá ruka Robert Kerndl zpravidla mlčí.

MF DNES se oba pokouší už několik dní neúspěšně kontaktovat. Primátorka by totiž měla mimo jiné vysvětlit své pondělní prohlášení, že „patří mezi lidi, kteří jsou přístupní legalizaci“.

V kontextu jejího dřívějšího přístupu k lidem se závislostmi působí překvapivě. V Brně se v roce 2016 rozjel projekt Housing First, tedy bydlení především. Měl za cíl najít potřebným střechu nad hlavou. Až poté s nimi začít řešit další problémy. Jenže s nástupem ODS k moci se program značně změnil. Lidé už nejsou losováni a zároveň jsou vyjmuti drogově závislí nebo ti s kriminální minulostí.

„Z velké většiny jde o drogově závislé osoby, o lidi, kteří mají například tendence k sebevraždám. Nepovažuji za bezpečné tyto osoby zabydlovat do domů mezi slušné, pracující a platící nájemce,“ prohlásila Vaňková v roce 2018 pro Info.cz.

Dvojí metr je u politiků v této tematice podle Jelínka běžný. I proto v aktuální výbušné debatě o legalizaci některých návykových látek působí mírná prohlášení politiků zvláštně. „Buďto by se měli jasně přiklonit k liberalizaci a potom nebudou působit takto pokrytecky, anebo musí dělat to, co sami hlásají a podobným situacím se vyhýbat,“ říká Jelínek.

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, který je též členem ODS a s Vaňkovou se z práce v Brně zná, soudí, že by i tato kauza mohla přispět k posunu směrem klegalizaci a zároveň přísné regulaci drog. Vaňkové se však zastává. „V minulosti jsem se vůči ní musel i ohradit, ale od té doby se mnohé změnilo. Zrovna problematika bezdomovectví je v mnoha směrech velmi složitá. Za ODS v Brně začalo fungovat mokré centrum pro lidi se závislostí zejména na alkoholu, projekt dotáhli,“ vyzdvihl Vobořil.