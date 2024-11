Na Staroměstském náměstí už stojí vánoční strom, do pátku ho budou zdobit

Práce byly hotové krátce po 4:00, dodala Kopová. Smrk je zapuštěný ve zhruba dva metry hluboké šachtě a upevněný šesti lany ve dvou výškách. Několik větví se bude navíc kvůli bezpečnosti vyvazovat, řekl České televizi předseda představenstva THMP Tomáš Jílek. Po ukotvení do dlažby má podle něj strom, který je letos výrazně hustší než loni, bez několika centimetrů 20 metrů.

Strom ozdobí téměř osm kilometrů světelného řetězu a několik set ozdob. „Letos budou dominovat červené a zlaté koule. Opakujeme tedy barvy Prahy, pražské vlajky, barvy magistrátu hlavního města Prahy, kterými jsou žlutá a červená,“ řekl Jílek.

Osvětlení stromu bude podle něj v různých odstínech bílé. Přesný čas sobotního slavnostního rozsvícení nechtěl z bezpečnostních důvodů říct, strom ale bude podobně jako loni každou půlhodinu předvádět světelnou show.

Smrk vyrostl na soukromé zahradě v Krompachu nedaleko hranic s Německem a pracovníci pražské firmy ho pokáceli o víkendu. Po převezení do Prahy byl uložen v areálu ve Kbelích. Noční trasa převozu na Staroměstské náměstí vedla Mladoboleslavskou a Libereckou ulicí, přes most Barikádníků, po nábřeží Kapitána Jaroše a Edvarda Beneše a přes Čechův most.

Z Libereckého kraje pochází také strom, který ozdobí Václavské náměstí. Firma ho v sobotu pokácela v Bílém Kostele nad Nisou na Liberecku.