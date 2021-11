Hanba, volali trhovci po zavření stánků. Věří, že nová vláda verdikt změní

„Hanba!“ Křičeli stánkaři, jejich rodinní příslušníci i zákazníci po šesté hodině večer, kdy byli nuceni stánky uzavřít. Na pódiu, kde měl až do 23. prosince probíhat kulturní program, zapalovali svíčky na pohřeb živnostníků.



„Je to šok, s dalšími pořadateli trhů po celé republice se budeme snažit rozhodnutí zvrátit. Je tu dvacet až třicet procent stánků s pochutinami, například se zabijačkovými lákadly. Jejich prodejci jsou nešťastní, nevědí, co budou dělat. Do nákupu vložili svoje poslední rezervy a teď to mohou hodit do kanálu. Přiběhli a brečeli, že nevědí, jestli budou mít na živobytí,“ řekl spolupořadatel Adventních trhů Jan Strohschneider.

Trhovci jsou podle něj po téměř dvou letech covidu finančně vyčerpaní, někteří zkrachovali. I proto je část stánků neobsazená. Podle Strohschneidera berou třeba drobní řemeslníci rozhodnutí vlády jako podpásovku.

Strohschneider si posteskl nad tím, že obchodní centra, kam míří třeba v případě plzeňské Olympie 20 až 30 tisíc lidí, zůstávají v provozu a trhy pod širým nebem, kam přijdou dva až tři tisíce lidí za víkend, se zavírají.

Adventní trhy začaly v úterý a měly trvat až do 23. prosince. Řemeslníci tak měli možnost prodávat své výrobky jen čtyři dny. Podle nich byl verdikt vlády nečekaný, z hodiny na hodinu, a tudíž likvidační. Například v Rakousku se o opatřeních proti šíření covidu-19 dozvěděli aspoň pět dní dopředu, a měli tak šanci zareagovat.

Řemeslníci doufají, že verdikt končící vlády nová vláda změní a prodej ve 130 stáncích se ještě rozběhne. Někteří stánkaři si proto své výrobky na místě ponechali.

Spolupořadatel trhů tvrdí, že jsou ochotni rozjet trhy za jakýchkoliv podmínek a z hodiny na hodinu. „I kdyby nás ohradili, i bez konzumace na místě, abychom aspoň část peněz vydělali,“ dodal Jan Strohschneider.



Starosta centrálního plzeňského obvodu David Procházka uvedl, že s vedením města už jednal o tom, jak trhovcům finančně pomoci.

Letošní novinka trhů, ruské kolo, je stále v provozu. Na 28 metrů vysokou atrakci se vejde 72 lidí a jízda trvá tři minuty. Kolo bylo postaveno speciálně pro Plzeň.

V provozu je i nadále dětský kolotoč.

Nedělní rozsvícení vánočního stromu na náměstí Republiky se stejně jako v loňském roce uskuteční bez programu a veřejnosti. Plzeňané mohou ale sledovat náhradní program na facebookových stránkách města a v regionálních televizích. Vysílání začne v 17.30 hodin.