Bohatší výzdoba, víc světel a domácí výrobky. V Praze začnou vánoční trhy

„Máme české řemeslníky, kteří vyrábějí například vánoční ozdoby, betlémy, ručně zdobené perníčky či světoznámou medovinu zvanou Včelovina, a svařené víno bude z českých hroznů,“ přiblížil za organizátory Jan Dell, výkonný ředitel společnosti Taiko.

Ceny tradičních pochutin budou oproti loňsku v průměru o 5 procent vyšší. Trdelník vyjde na 100 korun, hot dog na 80, svařené víno bude za 100 korun a klobása za stejnou cenu jako loni, tedy za 150 korun.

Bohatší než loni

Pro letošek doznaly změn i samotné stánky. „Investovali jsme zhruba 6 milionů do designových změn stánků a vizuálního středu trhu na Staroměstském náměstí,“ sdělil Dell s tím, že například snížili výšku střech o půl metru, aby byl pohled přes náměstí otevřenější.

Původní plastové střechy jsou nově z přírodních materiálů, bohatší budou také dekorace. Na letošním vánočním stromu, který pochází z Lužických hor, kde rostl 53 let, nainstalovali technici z Technologie hl. m. Prahy (THMP) 12 kilometrů světelných řetězů. „Loni to bylo osm, furt přidáváme, protože drobná světélka dělají stromeček plný a celistvý, a to je to, co lidé vnímají z výzdoby nejvíc,“ vysvětlil Tomáš Jílek, předseda představenstva THMP.

Mapa vánočních trhů na Staroměstském náměstí v roce 2024

Na smrku bude také svítit 50 velkých vloček a barvy Prahy bude reprezentovat 340 zlatých a červených vánočních koulí. Jílek zároveň ujistil, že 19,5 metru vysoký strom je dobře zabezpečený proti neštěstí. „Vylučuji nehodu vzhledem k systému jeho uchycení,“ řekl.

Další novinkou je snaha zminimalizovat odpad, a tak se nápoje budou čepovat či nalívat do vratných obalů. O bezpečnost návštěvníků vánočních trhů se nově postará přítomný integrovaný záchranný sbor. Organizátoři mysleli také na ztracené věci, kterých je podle Della každý rok hodně. „Udělali jsme místo ztrát a nálezů, je umístěno v našem zázemí za trhy, kde věci budou 24 hodin, pak se odevzdají na magistrát,“ dodal.

Strom se rozsvítí v sobotu

Jílek také oznámil, že po domluvě magistrátu se všemi složkami záchranného systému opět nebude zveřejněný přesný čas rozsvícení stromu. „Prosíme občany, aby nám odpustili, že ani letos nebude to slavnostní rozsvícení, v Praze už nás žije tolik, a ještě sem na vánoční trhy jezdí tolik návštěvníků, že bezpečnostní riziko převažuje nad touhou se pod stromečkem sejít. V Praze to v dnešní době už hromadně není možné,“ vysvětlil Jílek a doplnil, že strom se rozsvítí zároveň se zahájením trhů.

Současně se náměstím rozezní také skladba Vltava od Bedřicha Smetany, od jeho narození letos uplynulo 200 let. „Dvouminutovou pasáž skladby a animaci vánočního stromu budeme spolu s opětovným rozsvěcováním pouštět každou hodinu vždy v půl od 16:30 do 21:30, a to až do skončení trhů,“ doplnil Jílek.

Řemeslníci z Česka

Vánoční ozdoby z foukaných skleněných perlí, které návštěvníci najdou v jednom ze stánků, vyrábí v Krkonoších společnost Rautis. Unikátní výroba ozdob je zapsaná na seznamu nehmotného dědictví UNESCO. Majitel firmy Marek Kulhavý redakci potvrdil, že ozdob mají plný sklad, ze kterého by v případě potřeby okamžitě prodejní stánek dozásobil. Jednu z menších ozdob, kterou přivezl do Prahy, si zákazník na Staroměstském náměstí bude moci pořídit za 190 korun.

Z podkrkonoší na pražské vánoční trhy doputovaly také ručně vyráběné dřevěné betlémy od rodinné firmy Amadea. Její majitel Martin Portych prozradil, že své výrobky prodávají po celé Evropě: „Máme tisíce vyrobených betlémů, několik stovek druhů.“ Jeden z větších betlémů, který přivezl na Staroměstské náměstí, vyjde na 2 750 korun.

Keramické ozdoby, které budou na trzích také k mání, pocházejí z dílny manželů Listíkových, kteří je spolu pro pražské trhy tvoří už 35 let. „Prodáváme v centru Prahy už od roku 1985 a na Staroměstském náměstí jsme tu od začátku,“ podotkl Tomáš Listík a předvedl jednu z keramických ozdob, která na trhu vyjde asi na 120 korun.

Provozní doba prodejních stánků je denně od 10 do 22 hodin. Na Štědrý den do 14 hodin a následující dva sváteční dny od 12 do 22 hodin. Most v centrální části Staroměstského náměstí bude uzavřený pro veřejnost pouze v noci ze Silvestra na Nový rok v době od 22 do 9 hodin. Trhy potrvají do 6. ledna.

Další pražské trhy

Za adventní atmosférou mohou Pražané vyrazit i do jiných částí města. Třeba na trzích na náměstí Míru letos stojí 75 prodejních stánků. Na Tylově náměstí jich čeká návštěvníky 22. Na obou místech se budou nápoje čepovat také do vratných kelímků. Další trhy je možné navštívit také na náměstí Republiky či na Andělu.

Prodejní stánky mají nižší plátěnou střechu. Nabídnou vratné obaly a dražší domácí produkty.

Výběr z programu na Staroměstském náměstí Sobota 30.listopadu 11:00-13:00: Dětské vánoční dílny

16:00-16:30: Jaroslav Svěcený s hosty, moderují Kateřina Pechová a Michal Knejp, první animace stromu Neděle 1. prosince 11:00-15:00: Dětské vánoční dílny Čtvrtek 5. prosince 16:00-18:00: Mikulášská show s Myš & Maš Pátek 6.prosince 32. Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena 2024 Úterý 24. prosince 11:00-13:00: Rozlévání štědrodenní rybí polévky

21:00-22:00: Česká mše vánoční „Hej mistře!“ Jakuba Jana Ryby Pátek 3. ledna 16:00-17:30: Tříkrálové oslavy