Ve Varnsdorfu hoří patrový dům, hasiči museli rozebrat střechu. Pomáhají i Němci

Autor: ,
  12:30aktualizováno  12:30
Desítky hasičů zasahují u požáru patrového domu ve Varnsdorfu na Děčínsku v Měšťanské ulici. Pomáhají také jednotky ze sousedního Německa. Uvnitř domu se nikdo nenacházel.
Hasiči zasahují u požáru patrového domu ve Varnsdorfu. (25. března 2026) | foto: HZS Ústeckého kraje

„Začalo hořet v přízemí budovy, kde bylo uskladněné dřevo. Požár zasáhl dvě bytové jednotky v přízemí, do kterých museli hasiči vstoupit. Uvnitř se nikdo nenacházel,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková.

Na místě je zhruba padesát hasičů, pomáhají i jednotky z Německa. Hasiči museli mimo jiné rozebrat střechu objektu.

„Kvůli vyššímu počtu techniky bylo nutné v lokalitě omezit provoz. Hasiči zasahují i z výškové techniky,“ dodala Vyškrabková.

Kolem půl dvanácté se požár podařilo lokalizovat. Příčina jeho vzniku se dále vyšetřuje.

Požár domu v Mešťanské ulici ve Varnsdorfu

