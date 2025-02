Policie ukázala zadržení obviněného z vraždy prodavaček. Mladík jde do vazby

Chlapce v černé mikině s kapucí doprovázelo několik policistů. Vpředu měl spoutané ruce a přes oblečení neprůstřelnou vestu. Dva policisté ho na chodbě soudu zezadu drželi. Jednání o vazbě doprovázel velký zájem médií, před jednací síní se shromáždili novináři.

Krátce po 13. hodině bylo jasno. „Obviněný mladistvý byl vzat do vazby z důvodů dle paragrafu 67 písmeno a, c, to znamená vazba útěková a vazba předstižná,“ sdělila státní zástupkyně Lucie Žabková. Panuje tedy obava, že by mladík mohl utéct nebo trestnou činnost opakovat.

Podle Žabkové se před soudem v podstatě nevyjadřoval. Během výslechu se k činu přiznal, ale vzhledem k jeho věku nemohla žalobkyně sdělit další informace.

Zavražděným ženám bylo 19 a 38 let. Útočník je ubodal ve čtvrtek ráno v obchodní zóně v ulici Akademika Bedrny. Jednu ženu útočník podle policie napadl v prodejně, druhou v zázemí. Vícečetným bodným zraněním i přes zásah lékařů nakonec obě podlehly. Obviněný mladík je Čech.

Podle dosavadních zjištění kriminalistů si oběti vybral zcela náhodně. Nepatřil k žádné teroristické ani extremistické skupině, činem uskutečnil svoje fantazijní představy. Jeho motiv tak zatím není jasný.

Některá média uváděla, že jednou z obětí měla být bývalá útočníkova známá s tím, že možným motivem činu byl nešťastný milostný vztah. Policie však v pátek ráno tyto spekulace odmítla. „Nic takového z šetření nevyplývá a vše nasvědčuje tomu, že výběr obětí byl náhodný,“ upozornila policie na síti X.

Mladík po útoku utekl přes most přes Labe asi do kilometr vzdálené Říční ulice, tam ho zásahová jednotka zadržela. Nůž s dvaceticentimetrovou čepelí policie nalezla na chodníku u obchodu.