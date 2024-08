Než by nechal zvážit svůj kamion, raději sáhl do batohu a samozřejmě z něj vytáhl 100 tisíc. Třiatřicetiletý šofér cizinec dobře věděl, že jeho auto s naloženou kulatinou by vážilo víc. Tohle se stalo v Širokém Brodě na úpatí Jeseníků na začátku května, ale podobně se zachovali i další řidiči napříč zemí v různých časech.

