Tragická dopravní nehoda zablokovala silnici u Buchlovic, na místě zemřel motorkář

„Záchranáři vyjížděli k tragické dopravní nehodě, kde jeden člověk i přes veškerou práci záchranářů zemřel. Na místo letěl vrtulník, který se ale vracel prázdný,“ sdělila mluvčí záchranářů Gabriela Netopilová Sluštíková.
Havárie se stala okolo 15:00. „Z důvodu vážné dopravní nehody a jejímu vyšetřování je silnice obousměrně uzavřena,“ řekla mluvčí. Neprůjezdná je silnice od odbočky na Stupavu po odbočku na Boršice na Uherskohradišťsku.
Vytížená silnice I/50 spojuje Brno s Uherským Hradištěm a Uherským Brodem na Uherskohradišťsku. Odtamtud dále směřuje k hranicím se Slovenskem.
