Vážná nehoda zablokovala rušnou silnici u Pardubic, hasiči na místě odčerpávali formaldehyd

Lázně Bohdaneč (Pardubicko) Vážná nehoda uzavřela v pátek od 6:00 do 11:00 frekventovanou silnici I/36 u Lázní Bohdaneč, kudy část řidičů z Pardubic míří na dálnici D11. Srazila se dvě osobní a jedno nákladní auto. Řidič jednoho vozu byl s těžkým zraněním převezen do nemocnice, uvedla mluvčí pardubické policie Dita Holečková. Hasiči museli odklízet nebezpečný formaldehyd, který nákladní auto vezlo v tisícilitrové nádobě.

„K úniku látky do půdy naštěstí nedošlo. Hasičům se ji podařilo včas zachytit do nádoby a barel zajistit tak, aby nedošlo k dalšímu úniku. Následně byl formaldehyd přečerpán z poškozeného barelu do nové nádoby,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.



Hasiči postavili i dekontaminační stanoviště ke své očistě po zásahu v nebezpečné zóně. Museli rovněž odstranit havarovaná auta, naložila je odtahová služba. Na místo byli přivoláni i pracovníci životního prostředí a o situaci hasiči informovali starostu města Lázně Bohdaneč.