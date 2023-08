Těžký rok včel. Uhynulo jich 250 tisíc, říká předsedkyně svazu včelařů

Lidovky.cz: Pomalu končí letošní sezona. Včelaři už připravují úly na zimu. Jak byste hodnotila letošní rok oproti loňsku?

Na hodnocení je ještě brzy. V současné době včelaři dokrmují včely, provádějí potřebná léčení a připravují včely na zimu. Teprve na podzim budou mít čas plnit své povinnosti spojené s ústřední evidencí včelstev a provádění potřebných statistických hlášení. Takže až v listopadu budeme vědět, kolik včelstev bylo zazimováno, jaký byl letošní medný výnos, jaký byl výnos vosku, jak se kočovalo, kolik bylo odchováno včelích matek a podobně.

Lidovky.cz: Jak ovlivnily sezonu výkyvy počasí, když po poměrně studeném jaru přicházely týdny extrémně vysokých teplot bez srážek, pak přišel červenec, který byl za posledních jedenáct let nejstudenější? Jaká byla produkce medu co do kvantity a kvality?