Přestože obloha bude většinou zatažená až oblačná, teploty budou každý den tohoto týdne nad nulou, ve čtvrtek a v pátek dokonce i v noci.
Na dnešek dokonce meteorologové slibují občas slunečno. „Během dnešního dne je určitá naděje, že na některých místech zejména v Čechách by se po delší době mohlo ukázat slunce,“ uvedli meteorologové.
Nejvyšší teploty dnes vyšplhají k 1 až 6 stupňům, v Čechách a ve Slezsku ojediněle až k 8 °C, v tisíci metrech na horách bude kolem -1 stupně, na Šumavě až 5 nad nulou.
I ve středu bude zataženo až oblačno. A bude pršet. Déšť se bude šířit od západu na většinu území, zpočátku budou na horách v polohách nad 700 metrů srážky smíšené nebo sněhové, postupně i tam bude pršet. Teploty totiž budou přes den 2 až 7 nad nulou.
|v noci (00-07)
|přes den (7-22)
|úterý
|1 až 6, ojediněle až 8°C
|středa
|+2 až -2 °C
|2 až 7 °C
|čtvrtek
|5 až 1 °C
|5 až 10 °C
|pátek
|6 až 2 °C
|6 až 11 °C
|sobota
|+4 až -1 °
|4 až 9 °C, na severozápadě kolem 2 °C.
|neděle
|-3 až -8 °C
|-2 až +3 °C
„Ráno hrozí při mrznoucím dešti zejména v západních Čechách ojediněle slabá ledovka,“ varuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
Ve čtvrtek a v pátek bude oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm. A teploty nad nulou i v noci, přes den pak kolem 5 až 10, v pátek i 11 stupňů Celsia.
Zima se o slovo přihlásí v sobotu, kdy napadne až 6 centimetrů sněhu. Od západu se bude šířit déšť, ojediněle i mrznoucí, a postupně se bude v Čechách ve všech polohách, na Moravě a ve Slezsku večer nad 600 metrů měnit ve sněžení. Teploty se přes den ještě udrží 4 až 9 stupňů nad nulou, na severozápadě bude chladněji, kolem 2 °C.
Ale v neděli se citelně ochladí. V noci spadnou teploty k -3 až -8 stupňům, přes den vystoupí k -2 až +3 °C. Obloha bude oblačná až polojasná a sněhové přeháňky už jen ojediněle.
Na začátku příštího týdne by se zase mělo oteplit. Ve výhledu počasí do úterý se ukazují teploty 2 až 7 stupňů Celsia. Podle prognózy meteorologů má být zataženo až oblačno a na většině území občasné sněžení, které bude přecházet v nižších a středních polohách do deště, ojediněle i mrznoucího.