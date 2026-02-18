Než se přes víkend výrazně oteplí a přijde příští týden první náznak jara, čeká Česko ještě několik chladných dní. A také nového sněhu, ukazují předpovědní mapy.
Do zítřejšího večera by mělo nejvíce sněhu napadnout na horách. V Krušných a Jizerských a také v Krkonoších to s vysokou pravděpodobností bude až kolem 5 centimetrů nového sněhu, trochu menší možnost je i na Šumavě a v Orlických horách.
„V intenzivnějších sněhových přeháňkách ale může zítra nasněžit i mimo hory, snad s výjimkou poloh pod 300 metrů,“ uvádí meteorologové na svém facebookovém účtu.
Zajímavá bude pak i situace ve čtvrtek a v noci na pátek, kdy jih našeho území ovlivní frontální rozhraní. „Právě na něm očekáváme srážky, které by mohly být sněhové i v nižších polohách. V oblasti jižní Moravy může v nižších polohách i pršet, v oblasti jižních Čech, jihu Vysočiny a možná i jihu Moravy by mohla napadnout i souvislejší sněhová pokrývka,“ předpovídá ČHMÚ.
A dodává, že situace to bude velmi zajímavá, ale zatím je hodně nejistá. Předpovědní grafy mají v prognózách velký rozptyl. S menší pravděpodobností by místy v jižních Čechách mohlo napadnout od čtvrtečního do pátečního rána až 10 centimetrů nového sněhu.
Pátek pak přinese poslední závěrečné ochlazení. V Čechách se nejvyšší odpolední teploty budou pohybovat mezi -4 stupni a nulou, ale na Moravě bude citelně chladněji. „Na Moravě a ve Slezsku očekáváme velmi nízkou pocitovou teplotu kvůli silnějšímu větru. Na některých místech zde může být v pátek odpoledne pocitově kolem -10 stupňů,“ varují meteorologové. Může to podle nich být poslední takto chladný den letošní zimy.
V noci na sobotu budou teploty nejnižší za celý únor, budou se pohybovat mezi -4 až -9 °C, v jihovýchodní polovině území mohou spadnout na -11 stupňů. V Čechách se začne během noci oteplovat.
V sobotu pak bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno. Od západu občas sněžení nebo déšť se sněhem, místy zejména na Moravě i mrznoucí srážky, v Čechách postupně od západu srážky dešťové. Nejvyšší denní teploty se ale udrží nad nulou, mezi 1 až 6 °C, na Moravě bude ještě kolem nuly.
V neděli se zima své vlády vzdá. Obloha bude zatažená až oblačná, občas s deštěm. Na východě a severovýchodě území zpočátku i mrznoucí srážky a v polohách nad 1100 metrů sněžení.
Nejnižší noční teploty 5 až 0, na Moravě místy až -2, nejvyšší denní pak 7 až 12 °C, na Moravě místy kolem 5 °C.
Od pondělí do středy by mělo oteplování pokračovat. Noční teploty se budou pohybovat mezi 7 až 3 stupni nad nulou, na Moravě spadnou až k jednomu stupni nad nulou. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 8 až 13 °C.
Obloha má být zatažená až oblačná, místy s deštěm nebo přeháňkami. Postupně se budou srážky objevovat jen ojediněle a přechodně bude i polojasno.