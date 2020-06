Ve čtvrtek přibylo 118 nakažených. Na Karvinsku a Frýdecko-Místecku budou omezeny návštěvy v sociálních zařízeních

Praha V Česku ve čtvrtek přibylo nejvíc nových případů nemoci covid-19 téměř za dva měsíce. Skokový nárůst způsobil vývoj na Frýdecko-Místecku a Karvinsku, kterých se proto nebude týkat pondělní vlna rušení protikoronavirových opatření. Několik zákonů, které mají pomoct obcím, firmám a zdravotnickým zařízením vyrovnat se s dopady pandemie, podepsal prezident Miloš Zeman.

Premiér Andrej Babiš (ANO) zopakoval lídrům EU nesouhlas s tím, aby se peníze z chystaného unijního fondu obnovy rozdělovaly podle nezaměstnanosti z minulých let.



Čtvrtečních 118 nových případů covidu-19 je nejvyšší denní přírůstek od 21. dubna. Od té doby se nárůst až na dvě výjimky držel pod stovkou, v posledních dnech byl kolem padesátky. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že na Frýdecko-Místecku a Karvinsku budou omezeny návštěvy ve zdravotnických a sociálních zařízeních a povinně budou testováni zaměstnanci sociálních služeb i přijímaní pacienti.



Od začátku epidemie eviduje v Česku ministerstvo zdravotnictví 10 361 případů koronaviru. Rychlejší nárůst pokračoval i v pátek, do 17:30 přibylo 81 nových pacientů. „Pokud by se jednalo o rostoucí trend, okamžitě přijmeme další nezbytná opatření. Děláme v tuto chvíli vše pro to, aby zůstala situace i nadále plošně pod kontrolou,“ uvedl Vojtěch.

Z nemocných se dosud vyléčilo 7472, s covidem-19 zemřelo 335 lidí. Na Karvinsku se nákaza rozšířila v uhelném Dole Darkov, nové ohnisko se objevilo v domově pro seniory v Nýdku na Frýdecko-Místecku. V těchto oblastech budou i po pondělku platit omezení pro návštěvy koupališť, muzeí nebo památek a limit 500 účastníků pro hromadné akce.

Z padesátky lidí, kteří byli v kontaktu s nakaženým náměstkem pražského primátora Petrem Hlubučkem (STAN), byli při prvních testech všichni negativní. Skupina, která zahrnuje celé vedení města a desítky dalších politiků, úředníků či hasičů, nicméně dál zůstává v karanténě.

Podle Zemanem podepsaného zákona zdravotnická zařízení dostanou náhrady zhruba 30,5 miliardy korun za výpadek příjmů vyvolaný epidemií koronaviru. Malým firmám by mělo ulevit další prezidentem podepsané opatření. Stát podle něj odpustí podnikům do 50 zaměstnanců sociální odvody za červen až srpen, pokud v době útlumu ekonomiky kvůli covidu-19 nepropustily více než desetinu zaměstnanců a ve srovnání s březnem mzdy nesnížily o více než deset procent.

Zeman svým podpisem stvrdil také balík změn daňových zákonů. Obce podle něj dostanou jednorázový příspěvek 1200 korun na obyvatele ze státního rozpočtu, který jim má nahradit příjmy z daní, o něž přicházejí kvůli výplatě státní podpory podnikatelům postiženým dopady epidemie. Podnikatelům a firmám podepsané změny umožní uplatnit zpětně daňovou ztrátu do 30 milionů korun. Balíček také přeřazuje ubytovací služby nebo vstupenky na kulturní a sportovní akce z patnáctiprocentní do desetiprocentní sazby DPH. Podnikatelům snižuje silniční daň na nákladní vozidla i autobusy nad 3,5 tuny.

Menšinový kabinet ANO a ČSSD ani po pátku nemá jistou podporu dalších sněmovních stran pro nárůst schodku letošního státního rozpočtu na 500 miliard korun, který chce prosadit kvůli dopadům pandemie. Pomoc ale kabinet může opět najít u komunistů, kteří vládu tolerují. Šéf KSČM Vojtěch Filip uvedl, že navrhne vedení strany, aby komunisté schodek podpořili. O změně rozpočtu bude vedení KSČM jednat v sobotu.

Peníze by Česku mohl přinést připravovaný fond obnovy, o kterém v pátek poprvé jednali unijní lídři při videokonferenci. Z fondu půjde jednotlivým zemím celkem 750 miliard eur (přes 20 bilionů korun), schválit jeho podobu musejí jednomyslně všechny unijní státy. Babiš zopakoval, že by pro rozdělování peněz za vhodnější kritérium než nezaměstnanost z minulých let považoval meziroční pokles HDP, nebo míru hrubého národního důchodu. Předseda Evropské rady Charles Michel uvedl, že přes přetrvávající spory se v jednání rýsuje shoda.

Zhruba osm miliard korun (300 milionů eur) přinese půjčka, kterou v pátek uzavřelo ministerstvo financí s Rozvojovou bankou Rady Evropy (CEB). Bude ji možné využít i na uskutečněné nákupy zdravotnického materiálu od počátku roku.