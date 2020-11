Ve čtvrtek přibylo přes 13 tisíc nových případů covidu, podobně jako před týdnem. Zemřelo už 4330 nemocných

Praha Testy ve čtvrtek potvrdily v Česku nákazu koronavirem u 13 231 lidí. Je to o asi 2500 méně než ve středu, kdy byl zatím nejvyšší denní přírůstek od začátku epidemie, a zhruba stejně jako minulý čtvrtek. Do bilance obětí přibylo oproti večerním údajům dalších 29 úmrtí, celkový počet zemřelých s covidem-19 se tak zvýšil na 4330. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Nákaza se od začátku března potvrdila u téměř 392 000 lidí, přes 214 000 z nich se už vyléčilo. Momentálně je v zemi 173 343 nakažených. V posledních dnech denní přírůstky nově zjištěných případů výrazně nerostou, ale ani citelně neklesají. Minulý týden, kdy byl státní svátek a děti měly týdenní podzimní prázdniny, přibývalo ve všedních dnech v průměru 13 000 nakažených a tempo nárůstu v mezitýdenním srovnání zpomalovalo. Tuto středu ale denní přírůstek znovu vystoupal na rekordní hodnotu, když laboratoře odhalily 15 727 pozitivních testů. Průměrný přírůstek za uplynulé čtyři pracovní dny tohoto týdne je asi 12 500.

V nemocnicích bylo s covidem podle posledních údajů 8236 pacientů, v těžkém stavu je téměř 1200 z nich. V posledních dnech rychle roste počet zemřelých. V tomto týdnu zatím zemřelo v ČR s koronavirem 726 lidí, z toho 236 v úterý, dosud nejvíc za jediný den. Stále vysoký je v Česku také podíl pozitivních testů na koronavirus, nakažený bývá zhruba každý třetí, který jde na odběry. Ve středu to bylo 34,85 %, což je dosud nejvyšší hodnota od začátku epidemie. Výši tohoto ukazatele a počty testů za čtvrtek zveřejní ministerstvo v pátek večer.

V Česku je několik regionů, kde zaznamenali za posledních sedm dní více než 1000 případů nákazy na 100 000 obyvatel, a to na Pelhřimovsku a Vsetínsku. Zdravotnictví se připravuje na to, že v dalších dnech dál poroste počet hospitalizovaných, největší nápor by měl přijít zřejmě příští týden. I proto odborníci z Ústavu zdravotnických informací budou na základě modelů dalšího vývoje epidemie doporučovat ministrovi zdravotnictví zachovat současná omezení ještě dva až tři týdny.