Vakcíny lze dostat do firem už podle současné strategie vlády, říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy

PRAHA Stát by měl dle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje začít připravovat očkování ve firmách. Časem totiž velká očkovací centra zaniknou. „Najednou bude stát rád za všechny podnikové a praktické lékaře, kteří budou moci lidi očkovat,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Mají české firmy zájem o nákup vakcín pro zaměstnance?

Předně: pokud to budou vakcíny schválené Evropskou lékovou agenturou (EMA), určitě o ně zájem mít budeme. Z našeho posledního průzkumu vyplynulo, že devadesát procent firem řeší očkování zaměstnanců. Už jsme vyzvali premiéra, abychom k tomu začali připravovat podmínky. Vakcíny lze dostat do firem už dle současné strategie vlády, je k tomu jen potřeba pár kroků. Brzy je představíme.

Lidovky.cz: Podmínka schválení na úrovni EU je nepřekročitelná?

Jako svaz jsme se opakovaně vyjadřovali k ruské látce Sputnik V, která je pro nás v tuto chvíli nepřijatelná. Zájem máme jen o schválené látky.

Lidovky.cz: Pokročila vůbec někam jednání o tom, že by stát nabídl firmám koupi vakcín?

Podle mých posledních informací nic takového zatím neproběhlo. Avšak deklarujeme, že jsme připraveni do tohoto procesu vstoupit. Máme spočítáno, že přes naše podnikové lékaře bychom zvládli naočkovat až milion lidí. Navíc bychom to udělali celkem rychle – jsme schopní je namotivovat, aby očkování podstoupili.

Lidovky.cz: I když by takto koupené vakcíny neulehčovaly například cestování, jak také zaznívá?

Neznám to do detailu, ale počítám, že pokud by látky byly schválené EMA, neměl by být problém třeba s vydávání covidpasů na základě očkování těmito vakcínami. Že by tam však byla podmínka, že vakcíny musejí být přes centrální mechanismus EU i nakoupené? To by mi přišlo jako přehnané gesto. Je-li to ta samá vakcína od stejného výrobce, je přece jedno, kde ji koupím.

Lidovky.cz: S podáním vakcín jsou spojení náklady. Budou firmy chtít nějakou kompenzaci, třeba formou daňových odpisů?

Stále předpokládám, že pokud se vakcíny takto nakoupí, bylo by stále firmám umožněno hlásit se o nějakou dotaci. Stejně tak bych očekával, že samotný zdravotní úkon aplikace vakcíny by šel proplatit prostřednictvím úhradové vyhlášky jako obvykle. Nedovedu si teď z hlavy představit všechny možné překážky, které mohou nastat. Budeme se tomu ještě věnovat. Mělo by se to ale začít projednávat, protože tak jako tak nastane časem moment, kdy firmy dostanou možnost si na trhu vakcíny koupit. A také budeme přeočkovávat, navíc zaniknou i ta velká a nákladná očkovací centra. Najednou bude stát rád za všechny podnikové a praktické lékaře, kteří budou moci lidi očkovat.