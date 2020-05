Ve školce v pražském Suchdole je další dítě s covid-19

Praha V Mateřské škole Gagarinova v pražském Suchdole je na covid-19 pozitivní druhé dítě. Kvůli karanténě tak byla od dnešního dne uzavřena celá školka, a to do 29. května. Na webu školky to dnes uvedl ředitel MŠ Gagarinova Stanislav Zelený. U prvního dítěte se nákaza potvrdila v sobotu 16. května. Původně byla uzavřena kvůli karanténě pouze jedna třída, kterou nakažené dítě navštěvovalo.

„Hygienická stanice mě informovala, že další z dětí bylo testováno pozitivně na covid-19. Na základě pokynů z hygienické stanice musíme mateřskou školu uzavřít do pátku 29.5.,“ uvedl ředitel. Dodal, že školka může být uzavřena i déle.

Česko hlásí nejnižší denní nárůst za více než týden, počet nakažených stoupl za neděli o 20 pacientů Podle Zeleného nyní hygienická stanice vyzve rodiny žáků, kteří v minulém týdnu školku navštěvovali, a zaměstnance mateřské školy, aby se nechali otestovat na nákazu novým koronavirem. „Dáváme dohromady kontakty na rodiče dětí, co byly ve školce minulý týden. Všechny děti ze školky a jejich rodiny se tedy testovat nemusí,“ řekl Zelený. Dodal, že obě děti s nákazou navštěvovaly stejnou třídu.

O uzavření školky byli podle ředitele rodiče žáků informováni mailem a přes informační systém Lyfle, a to záhy poté, co bylo o věci rozhodnuto. Děti, které přesto v pondělí ráno přišly do mateřské školy, si museli jejich zákonní zástupci vyzvednout. V Česku zatím za neděli přibylo pět nakažených nemocí covid-19, zemřeli další dva pacienti Nákaza u prvního dítěte z této školky byla potvrzena v sobotu 16. května. Podle ředitele Zeleného dítě chodilo do třídy od pondělí do středy, nemělo příznaky žádné nemoci a rodiče dali čestné prohlášení o jeho zdravotním stavu. Škola podle ředitele dodržovala i všechna hygienická opatření, jako je častější mytí rukou, používání dezinfekce nebo větší rozestupy při jídle. V návaznosti na potvrzenou nákazu u dítěte a uzavření jedné třídy do karantény provedli v neděli 17. května v mateřské škole opětovnou dezinfekci třídy, toalet, šatny a vstupního schodiště. Školka byla podle ředitele dezinfikována i před svým otevřením. Vakcína proti koronaviru ještě nevznikla, čeští odpůrci očkování už proti ní sepsali petici Podle průzkumu České školní inspekce, zveřejněného ve čtvrtek, se v březnu a dubnu v souvislosti s opatřeními proti koronaviru v Česku zavřelo kolem 95 procent mateřských škol. Vláda nechala v březnu rozhodnutí o uzavření školek kvůli šíření koronaviru na zřizovatelích, ministerstvo školství jim ale doporučilo provoz přerušit. Některé školky počátkem května obnovily provoz, jiné se na otevření připravují. Podle zjištění školní inspekce by většina školek mohla obnovit provoz ve druhé polovině května.