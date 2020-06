Ve Slezsku se množí obavy z otevření hranic s Polskem kvůli ohnisku nákazy. Česko o postupu rozhodne v průběhu dne

Ostrava/Praha Už v sobotu otevírá Polsko své hranice. A snad nikdo k tomu nemá rozporuplnější postoj, než Moravskoslezský kraj. V Slezském vojvodství je ohnisko nákazy nemoci covid-19, která se šíří hlavně mezi polskými horníky. Část obyvatel české části Slezska se tak bojí, že by se z Polska po otevření hranic mohla nákaza šířit i na tuzemskou stranu. Jiní však otevření naopak vítají, protože se těší na příbuzné, které měsíce neviděli.

Situaci na hranici Polska a Moravskoslezského kraje má v průběhu dne projednat ministerstvo zahraničí, ministerstvo vnitra a ministerstvo zdravotnictví. Měli by rozhodnout o tom, jaký bude na této části hranice režim.

„Z naší strany by měly být podmínky pro vstup polských občanů platné až od pondělí. Dnes chceme mít ale jasno v tom, jaké podmínky by měly být na společné hranici s Moravskoslezským krajem,“ řekl serveru Lidovky.cz ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Stát by mohl minimálně vydat doporučení necestovat do konkrétního regionu. Až do pondělí pro cestovatele z Polska platí povinnost předložit maximálně čtyři dny starý doklad o bezinfekčnosti nebo strávit dva týdny v karanténě.

Konzultace probíhají i s polskou stranou. O to, aby Česko přijalo nějaké opatření na hranici sousedící se Slezským vojvodstvím, požádal i hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO). „Kraj bohužel žádnou kompetenci nemá. Obavy z toho, že by se ohnisko nákazy mohlo rozšířit, se množí,“ sdělil server Lidovky.cz Vondrák.

Zmínil ale také, že část občanů otevření hranic vítá, protože se dlouho neviděla se svými příbuznými, kteří žijí na druhé straně hranice. Někteří občané se přitom nějakého řešení domáhají i na sociálních sítích.



„Co kraj udělá, když víme, že situace v okolí našich hranic není zrovna fajn,“ ptá se jeden občan v regionální skupině na Facebooku.

Vondrák to chápe. „Už tak máme problémy s dolem Darkov, samozřejmě to ale může platit i naopak, protože dnes máme víc nemocných, než jsme měli během vrcholné pandemie před dvěma měsíci,“ říká. Důl Darkov je v současnosti největší české lokální ohnisko nemoci covid-19, čítá bezmála 500 nakažených. Okres Karviná, kam důl spadá, přímo sousedí se zasaženým polským regionem.