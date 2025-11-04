Ve Sněmovně se propadl strop. Pryč musel nábytek i koberec

  14:39aktualizováno  14:39
Na jedné z chodeb Poslanecké sněmovny se propadá strop. Příčinou je podle mluvčí dolní komory parlamentu Martiny Lustigové tahové porušení vnitřních složek, za což podle odborníků mohou materiály použité už před několika desítkami let. Z důvodu oprav pracovníci z chodby vystěhovali nábytek i koberec. Rekonstrukce by měla trvat zhruba do poloviny listopadu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Dan Materna, MAFRA

„Normálně bych šla touhle chodbou, ale tam spadl strop, takže mám trochu delší procházku,“ popisovala ve videu na sociálních sítích nová poslankyně za STAN Julie Smejkalová, zatímco prováděla svoje fanoušky po budově Poslanecké sněmovny. Na záběrech je vidět, že část chodby je nejen bez stropní krytiny, ale také bez koberců či nábytku.

julie_smejkalova

❓Těšíte se na kontent ze Sněmovny?

27. října 2025 v 15:09, příspěvek archivován: 4. listopadu 2025 v 13:42
Podle mluvčí Sněmovny Martiny Lustigové nyní na tomto místě probíhá komplexní oprava stropu, která se potáhne minimálně do poloviny listopadu.

„Ta zahrnuje zcela nové provedení stropu v celém rozsahu chodby, včetně opravy stropního osvětlení, nábytku v chodbě a výměny kobercové krytiny v chodbě v souladu s požadavky památkové péče a návrhu statika,“ vysvětlila Lustigová redakci iDNES.cz.

Byť poslankyně Smejkalová ve videu říká, že procházku má kvůli opravám nyní o trochu delší, podle Lustigové je zdržení minimální. „Přístup do přilehlých kanceláří poslaneckého klubu či průchod budovou je možný z jiných míst,“ dodala mluvčí.

Podle Lustigové se strop propadl z důvodu „smykových a tahových porušení vnitřních svislých žeber vložek“. Takové poškození je typické pro betonové konstrukce.

Vliv na to mohly mít materiály použité před desítkami let. Podle mluvčí ale v jiných prostorách rozsáhlého sněmovního komplexu momentálně nic podobného nehrozí, což bylo prokázáno následnou kontrolou. Pro Sněmovnu typické tmavé dřevo a koberec by se měly do chodby vrátit zhruba v polovině měsíce.

