Přibyl v kázání připomněl násilnou smrt svatého Václava. To, že bratr zabije bratra, označil za varování pro každou společnost, která dovolí, aby nesouhlas přerostl v nenávist a z protivníka se stal nepřítel.
„Odolná společnost potřebuje především důvěru jednoho v druhého. Potřebuje lidi schopné spolu mluvit i tehdy, když spolu nesouhlasí,“ řekl Přibyl. Obrátil se také na představitele politické a veřejné moci. Připomněl jim, že moc je svěřována jen načas a lidé podle něj nejsou vlastníky země, v níž žijí, ale jejími služebníky a správci.
Arcibiskup mluvil také o významu křesťanství pro českou společnost. „Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že slabý člověk neztrácí svou důstojnost, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti,“ uvedl.
Pro praktikující křesťany ale podle něj samotné kulturní křesťanství nestačí. „Církev není muzeum a křesťan není kustod minulosti. Víra musí být živá,“ řekl.
Pro Přibyla byla letošní svatováclavská pouť první ve funkci pražského arcibiskupa. Před mší se připojil k pěším poutníkům, kteří časně ráno vyrazili z pražských Kyjí. K brandýskému zámku dorazilo několik desítek z nich, kterým Přibyl před pokračováním cesty do Staré Boleslavi požehnal. Část cesty šel s poutníky.
„Je dobré být mezi lidmi a jít s nimi, trošku zažívat i určité obtíže, protože nechat se dovézt na místo je sice krásné, ale myslím si, že ujít kus pěšky je ještě hezčí. Člověk vidí najednou ty skutečnosti trochu jinak,“ řekl.
Mezi pěšími poutníky byl i šestaosmdesátiletý Josef Beránek, který se pouti ve Staré Boleslavi účastnil asi podesáté. „Chodili jsme z Vysočiny, z Čechtic, a teď už chodíme jen z Prahy, z Újezda nad Lesy. Chodíme na pouť ke svatému Václavu, jsme katolíci, takže je to pro nás zážitek a povinnost,“ řekl Beránek. Na zhruba šestnáctikilometrovou trasu vyrazil v 05:15.
Spolu s Přibylem sloužili mši apoštolský nuncius v ČR Eugen Martin Nugent a biskupové Josef Nuzík, Martin David a Pavel Konzbul. Mezi hosty byli například bývalý prezident Václav Klaus, předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) nebo hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN). Prezident Petr Pavel se pouti nezúčastnil, poslal ale zdravici, kterou při mši přečetl starosta Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi Petr Soukup (Naše dvojměstí).
Při bohoslužbě byla letos poprvé vystavena nová stříbrná herma svatého Václava s jeho ostatkem. Schránka ve tvaru hlavy nahradila starší hermu používanou při svatováclavské pouti v předchozích letech. Vznikala dva roky ve šperkařské dílně v Turnově a její pořízení financovali dárci. Navrhl a vytvořil ji klenotník a zlatník Jiří Urban ve spolupráci se šperkařem Petrem Vogelem.
Ten vytvořil model tváře podle hlavy sochy svatého Václava od Petra Parléře v pražské katedrále. Relikviář má gotizující podobu inspirovanou hermou Karla Velikého, která je uložena v klenotnici katedrály v Cáchách. Součástí nové hermy je ostatek svatého Václava. O jakou část ostatků jde, pražské arcibiskupství neuvedlo.
Centrum Staré Boleslavi bylo kvůli pouti uzavřené pro dopravu, na místě dohlíželi policisté a pořadatelé. S organizací letos pomáhalo rekordních 124 skautských dobrovolníků.
Lebku svatého Václava si dnes mohou lidé prohlédnout v kryptě svatých Kosmy a Damiána v bazilice svatého Václava. Do Staré Boleslavi dorazila v neděli večer z katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Stejně jako loni ji převezli ve speciální klimatizované schránce, která chrání relikvii před změnami teploty a vlhkosti při přepravě. Schránka váží 190 kilogramů a při loňské pouti byla použita poprvé. Lebka se dnes v 17:00 vrátí do Prahy.
Před hlavní mší vedli od 09:15 na Mariánském náměstí mladí věřící modlitbu růžence. Od 14:00 je v bazilice Nanebevzetí Panny Marie připravena nově také modlitba chval, díků a proseb za Českou republiku a všechny, kdo v ní žijí. Hudebně ji doprovodí společenství Projekt ON. Odpoledne bude v děkanské zahradě divadlo pro děti a výstava o svatém Václavovi.
Stará Boleslav je nejstarším českým poutním místem spojeným se svatováclavskou tradicí i mariánským kultem. Národní svatováclavskou pouť obnovila římskokatolická církev v roce 2003.
Svatý Václav byl zavražděn 28. září, podle tradičního datování v roce 935, část historiků však jeho smrt klade už do roku 929. Za věčného vládce české země byl prohlášen ve 12. století, svatováclavský kult rozšířil po Evropě Karel IV. Státním svátkem je 28. září od roku 2000 a v kalendáři je označen jako Den české státnosti.