‚Ve stylu Zikmunda a Hanzelky.‘ Klaus mladší vyrazí v dodávce na tour, chce navštívit všechny okresy

PRAHA Václav Klaus mladší na svém facebookovém účtu oznámil, že na podzim vyjede společně s poslankyní Zuzanou Majerovou Zahradníkovou dodávkou na tour po celé České republice. „Slavnostně vyrazíme ze Žižkova, něco ve stylu Zikmunda a Hanzelky a jejich cesty do Gabonu,“ řekl pro server Lidovky.cz. Podle sociologa Jana Herzmanna je celá akce dobrým způsobem, jak získat nové voliče.

„Na podzim pojedeme (už máme krutopřísně jetou dodávku) s poslankyní Majerovou napříč republikou jako pojízdná prodejna od vesnice k vesnici,“ zní zkrácená verze příspěvku Václava Klause mladšího, který zveřejnil na svém osobním facebookovém účtu minulý čtvrtek.

Účelem tour podle Klause bude hlavně setkávání s lidmi. „Většina ostatních politiků se lidí bojí, ale to není případ ani můj, ani poslankyně Majerové. Pojedeme i tam, kde dosud nikdo nebyl,“ uvedl pro Lidovky.cz s tím, že samozřejmě očekává zisk nových voličů pro svou stranu.



To, že Klausova očekávání nejsou nereálná, potvrdil sociolog Jan Herzmann. „Podle mě je celá akce dobrou cestou k oslovení voličů. I když myslím, že ti, které bude Trikolóra oslovovat, nejsou úplně lidé z ulic a hospod,“ řekl serveru Lidovky.cz Herzmann. „V akci vidím snahu Trikolóry přebrat část voličů hnutí SPD. A myslím, že to bude fungovat,“ dodal sociolog.

Dodávka, kterou poslanci Klaus mladší a Majerová Zahradníková budou cestovat, a jejíž podobu se serveru Lidovky.cz podařilo získat, má podle Klause najeto hodně přes tisíc kilometrů. „Je v dobrém stavu, ale nejde o dodávku, která by měla bazének,“ glosoval. Auto podle něj ještě bude ozdobené znaky a symboly politické strany.

Václav Klaus mladší.

Jaké bude první místo, které poslanci navštíví, zatím není jasné. „Plán trasy budeme zveřejňovat postupně. Měsíc dopředu oznámíme okres, tři týdny předem bude známá trasa. Pojedeme zkrátka okres po okresu,“ uvedl Klaus. Podle něj už padly návrhy prvních míst a cesta se chystá včetně přípravy hudby. Víc ale sdělit nechtěl.



‚Když nebude sněmovna, pojedeme‘

Jisté je, že celá tour začne na podzim. „Budeme vyrážet ze Žižkova, něco ve stylu Zikmunda a Hanzelky a jejich cesty do Gabonu,“ konstatoval Klaus. Tour podle jeho slov potrvá do prosince, přes zimu bude přerušena a pokračovat na cestách budou poslanci zase na jaře. Až do doby, dokud posádka nezavítá do posledního okresu. „Dá se říct, že když nebude sněmovna, pojedeme,“ uvedl.



Podobnou taktiku v minulosti při volební kampani zvolil i současný prezident Miloš Zeman. Ten s autobusem, nazvaným Zemák, cestoval v roce 1996, na což ostatně poukazoval i Klaus ve svém statusu. Na otázku serveru Lidovky.cz, zda se cestou současného prezidenta nechal inspirovat, Klaus odpověděl, že podobnou taktiku kromě Zemana také zvolil i jeho otec. „Setkávat se s lidmi, a říkat jim svůj program, je naše práce. Je to ta správná cesta, kterou se má jít,“ řekl.

Celý status Klaus zveřejnil z důvodu zájmu o to, aby mu lidé pomohli vymyslet název celé cesty. Podle něj už favorité jsou, ale rozhodnuto zatím není. Sociolog Herzmann celou Klausovu aktivitu komentoval slovy, že jde o jeden z obvyklých marketingových postupů, který zkrátka funguje.

Politické hnutí Trikolóra vzniklo v červnu letošního roku. Založil jej právě Václav Klaus mladší poté, co byl v březnu vyloučen z ODS. V červenci 2019 hnutí vyjádřil podporu například Petr Mach, bývalý europoslanec a předseda strany Svobodných. Bývalý prezident Václav Klaus starší by měl v synově hnutí zastávat post odborného garanta zahraniční politiky.

Oficiálně je zatím znám devítičlenný přípravný výbor, v němž je mimo jiných osob právě Klaus mladší či bývalá poslankyně ODS Zuzana Majerová Zahradníková. Ustavující celostátní sněm se uskuteční na konci září v Brně. Na základě volebního průzkumu z druhé poloviny června by Trikolóru volila tři procenta občanů.