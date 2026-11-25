Platit to má i pro muže, pokud se ve vedení ocitnou v menšině. Návrh, který vychází z evropské směrnice, nyní posoudí Senát.
Pro zákon hlasovalo 66 ze 131 přítomných poslanců. S většinou poslanců hnutí ANO pro zákon hlasovali poslanci opozičního hnutí STAN, TOP 09, Pirátů a tři poslanci vládních Motoristů sobě. Jinak by návrh neprošel.
„Je to první zákon, který byl prohlasován díky hlasům opozice,“ řekla místopředsedkyně hnutí STAN a šéfka poslaneckého klubu hnutí Michaela Šebelová.
Pro zákon nehlasoval žádný z poslanců ODS, KDU-ČSL ani z vládního hnutí SPD. Z hnutí ANO byl proti místopředseda Sněmovny Patrik Nacher.
Novela představuje podle ministra spravedlnosti za ANO Jeronýma Tejce minimální přenesení směrnice. Tejc se shodl s Vojtěchem Munzarem z opoziční ODS na tom, že jde o kontroverzní téma. Obsazování orgánů by mělo být na svobodném rozhodnutí firem, uvedl Munzar. Podle ministra pro sport za Motoristy sobě Borise Šťastného EU postavila Česko před volbu, že buď schválí nesmysl, nebo mu bude hrozit peněžitá sankce.