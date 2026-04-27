Svoji PR agenturu založil ve spolupráci s globální sítí Burson-Marsteller a pojmenoval ji Donath Burson-Marsteller, později agentura pokračovala jako Donath Business Media. O úmrtí s odkazem na rodinu informoval Tomáš Jelínek ze společnosti Jerico Cosulting.
Michal Donath zakládal obor public relations na počátku 90. let, když PR branže v Česku ještě neexistovala. Byl zakladatelem takzvané staré školy českého PR a vždy věřil v přísné oddělení PR a žurnalistiky. Než se pustil do PR, pracoval s novináři jako překladatel, zahraničním novinářům z týdeníku Time pomáhal v pokrývání závěru komunistického režimu i sametové revoluce. Hovořil plynně anglicky, německy i rusky.
Blízkost k novinářskému řemeslu ho podle rodiny formovala, získal si k práci novinářů respekt a žurnalistiku promítal i do své práce. „Vždycky razil zásadu, že jeho tisková zpráva musí být schopna vyjít v novinách jako článek, kdyby náhodou novináři neměli čas,“ uvedla rodina.
Donath se specializoval na krizové PR. Klientů, kterým pomáhal, aby se o nich nemluvilo, měl skoro stejně jako těch, o jejichž činnosti naopak dával světu vědět. Veřejně vystupoval například jako mluvčí mediální skupiny CME, tedy vlastníka TV Nova či zástupce karlovarské Mattoni.
Se svou agenturou získával pravidelně oborové ceny udělované Asociací PR Agentur a v roce 2018 byl za přínos oboru jmenován PR osobností roku.