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Zemřel teolog Jakub S. Trojan. Pohřbil Jana Palacha, Chartu podepsal mezi prvními

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  10:17aktualizováno  10:17
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Pohřeb studenta Jana Palacha na Olšanských hřbitovech, Praha, uprostřed farář...

Pohřeb studenta Jana Palacha na Olšanských hřbitovech, Praha, uprostřed farář Českobratrské církve evangelické Jakub S.Trojan. (25. ledna 1969) | foto: ČTK / Dezort JovanČTK

Student Jan Palach
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Ve věku 99 let ve středu zemřel někdejší děkan teologické fakulty Univerzity Karlovy Jakub S. Trojan, který jako evangelický farář v lednu 1969 pohřbíval Jana Palacha. O úmrtí teologa a jednoho z prvních signatářů Charty 77 informovala rodina.

Trojan se narodil 13. května 1927 v Paříži českým rodičům. Od 60. let patřil podle webu Univerzity Karlovy k výrazným teologům v evangelické církvi, ve které sloužil jako duchovní. Stal se i jedním z představitelů skupiny Nová orientace, která kladla důraz na společensko-kritickou funkci církve.

Kvůli svým kritickým postojům ztratil v roce 1974 státní souhlas k výkonu duchovní činnosti a už jako civilní zaměstnanec podepsal Chartu 77. Pořádal mimo jiné bytové semináře a publikovat mohl pouze v zahraničí.

Děkanem Evangelické teologické fakulty UK se Trojan stal krátce po sametové revoluci, počátkem roku 1990 a byl jím následujících šest let. V roce 1998 mu prezident Václav Havel udělil za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva Řád Tomáše Garrigua Masaryka.

16. ledna 2019
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