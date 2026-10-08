Zemřel teolog Jakub S. Trojan. Pohřbil Jana Palacha, Chartu podepsal mezi prvními

Trojan se narodil 13. května 1927 v Paříži českým rodičům. Od 60. let patřil podle webu Univerzity Karlovy k výrazným teologům v evangelické církvi, ve které sloužil jako duchovní. Stal se i jedním z představitelů skupiny Nová orientace, která kladla důraz na společensko-kritickou funkci církve.
Kvůli svým kritickým postojům ztratil v roce 1974 státní souhlas k výkonu duchovní činnosti a už jako civilní zaměstnanec podepsal Chartu 77. Pořádal mimo jiné bytové semináře a publikovat mohl pouze v zahraničí.
Děkanem Evangelické teologické fakulty UK se Trojan stal krátce po sametové revoluci, počátkem roku 1990 a byl jím následujících šest let. V roce 1998 mu prezident Václav Havel udělil za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva Řád Tomáše Garrigua Masaryka.
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16. ledna 2019