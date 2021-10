Ve velkých městech jsme silní. Kampaň se v menších obcích dělá lépe s třiceti procenty, říká Bartoš

„Zatím sleduji průběžné výsledky, je sečteno v menších okrscích, i když celkový počet hlasů je poměrně velký. Doufám, že demokratická opozice, tedy ty dvě koalice, které kandidují, budou mít nakonec ve sněmovně většinu a zastavíme postup Andreje Babiše a SPD,“ říkal Ivan Bartoš kolem půl čtvrté odpoledne. Jeho prognóza se začala plnit už zhruba o hodinu později.

Lidovky.cz: ČSSD lavíruje na hranici pěti procent, vypadá to tedy, že se do sněmovny dostanete vy a Spolu a pak právě ANO a SPD. Kdyby to tak zůstalo, znamená to, že zítra nebude důvod vyjednávat?

Předpokládám, že až budou výsledky relevantní a bude sečteno dostatečné množství okrsků, proběhnou nějaké telefonáty s předsedy stran. Máme tady přítomné zástupce koaliční rady, je tady předseda Starostů Vít Rakušan, budeme o tom nejdříve jednat tady.

Lidovky.cz: Znamená to, že spoléháte na velká města?

Jsme v nich silní. Kampaň jsme dělali v regionech, v menších obcích, pokud ale někdo má nyní v Česku třicet procent, pak se kampaň přeci jen dělá o něco lépe.



Lidovky.cz: Spolu jsou úspěšní podle současných dat i v těch menších okrscích, čím to je, že jste voliče v menších městech a na venkově oslovili méně?

Těžko to odhadnout. Vedli jsme intenzivní kampaň, nejen tu kontaktní, ale měli jsme i několik vydání koaličních listů. Jestli byl ten zásah u koalice větší vzhledem k nákladům kampaně nebo se na tom podepsala i ta poměrně silná dezinformační kampaň nejen ze strany dezinformační scény, ale i ze strany premiéra v přímém přenosu.