Ve většině regionů nejsou žádné nové případy covidu-19, nemáme plošný problém, tvrdí Vojtěch

Praha Ve většině regionů Česka nejsou podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) žádné nové případy nemoci covid-19. Problém není plošný, epidemie má lokální ohniska zejména v Moravskoslezském kraji a Praze, dále na Olomoucku a částečně ve Středočeském kraji.

Podle odhadů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) bude na konci června v Česku celkově asi 11 000 až 11 400 nakažených, růst nebude plošný, ale v ohniscích. V Praze půjde asi o 2550 nakažených.

Podle dat ÚZIS bylo za poslední týden více než pět nových případů jen ve 14 ze zhruba 400 regionů, na něž statistici pro potřeby sledování nákazy zemi rozdělili.

„Situace v ČR je konzistentní, nezhoršuje se. Nemáme plošný problém. Většina regionů je prakticky bez výskytů nemoci covid-19. Plošně nemáme problém, ale jsou lokální ohniska,“ řekl na tiskové konferenci ministr.

Postupné rušení omezení běžného života v Česku, která byla kvůli epidemii přijata, se podle ministra nijak negativně neprojevilo. Lidé by ale stále měli být obezřetní a neměli by podceňovat příznaky. „Bohužel, vidíme i případy lidí, kteří mají příznaky, ale jdou do práce nebo na svatbu. Stále platí to, že kdo na sobě pozoruje příznaky, má kontaktovat lékaře,“ uvedl. Příznakem nemoci je zejména suchý kašel, dušnost nebo zvýšená teplota, ale část nakažených lidí nemá příznaky žádné nebo velmi mírné.

Ministerstvo zdravotnictví se podle Vojtěcha připravuje také na druhou vlnu epidemie. Schváleno je například personální posílení krajských hygienických stanic, připravuje se systemizace.

Změnila se také strategie testování. Kvůli testování zejména v ohniscích nákazy se zvýšil podíl pozitivních testů vůči celkovému počtu testovaných. Lidé by se podle Vojtěcha také neměli bát chodit do nemocnic, které kvůli obavám pacientů zatím nemohly plně obnovit provoz.