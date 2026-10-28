Španělská tragédie rezonuje i v Česku. Pátrá se po jednom člověku

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Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő ČTK řekl, že úřad měl původně hlášení o třech možných českých cestujících.
„Na nouzovou linku MZV se obrátili jejich příbuzní či známí a zastupitelský úřad ČR v Madridu nyní ve spolupráci s příslušnými španělskými orgány ověřuje, zda a jak byli nehodou zasaženi,“ uvedl mluvčí s tím, že se nakonec ukázalo, že šlo o jednoho člověka, na kterého se ptaly tři různé kontakty. „Zjistili jsme, že jde stále o jednoho Čecha, k němuž volaly tři osoby,“ upřesnil Čörgő.
Tragédie vyvolala ohlasy u tuzemských i zahraničních státníků. Španělský premiér Pedro Sánchez uvedl, že je nehodou šokován, a vyjádřil plnou podporu obětem a rodinám. Soustrast pozůstalým poslali také český prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka.
Souprava španělského státního dopravce Renfe, která mířila z Madridu do Sevilly, se před 09:00 poblíž Toleda srazila s vlakem soukromého dopravce Iryo. Podle britské stanice BBC cestovalo v obou vysokorychlostních vlacích dohromady přes 500 lidí. Srážku podle španělského deníku El País zapříčinilo chybné rozhodnutí centrálního dispečerského pracoviště, jak uvedl ministr dopravy Óscar Puente.
Španělsko se přitom potýká s vážnou železniční tragédií podruhé za relativně krátkou dobu. Podobná nehoda zemi postihla už na začátku roku, kdy na jihu státu zahynulo 45 lidí po vykolejení a srážce s protijedoucí soupravou. Nejtragičtější neštěstí v novodobé historii země se odehrálo v roce 2013, kdy si železniční nehoda vyžádala 80 lidských životů.