Ve Vlčnově se nákaza rozšířila, koronavirus se potvrdil u 20 lidí

Vlčnov (Uherskohradišťsko) Ve Vlčnově na Uherskohradišťsku přibylo lidí, u nichž se potvrdila nákaza novým typem koronaviru. Testy v obci potvrdily onemocnění covid-19 u 20 lidí, uvedla v pondělí Česká televize. V neděli evidovali hygienici ve Vlčnově osm nakažených. Aktuální vyjádření krajské hygienické stanice novináři zjišťují.

Od soboty musejí lidé v obci se zhruba 3000 obyvateli povinně nosit ochranu úst a nosu ve veřejných vnitřních prostorách. Hromadné akce se mohou konat maximálně s 500 účastníky, je nutné při nich dodržovat rozestupy. Lidé, kteří byli v rizikovém kontaktu s některým z nemocných, jsou v karanténě. Jejich přesný počet zatím hygienici nezveřejnili.



Mimořádná opatření přijali hygienici ve Vlčnově kvůli nárůstu počtu nakažených a k zamezení dalšího šíření onemocnění. Opatření platí v katastru obce do odvolání. Lidé by měli roušky nosit také venku, a to v případě, že nelze dodržet rozestup 1,5 metru. Součástí nařízení je zákaz návštěv v zařízeních sociálních služeb. Hygienici vyzvali majitele obchodů, zdravotních a sociálních zařízení a dalších běžně přístupných vnitřních prostor, aby je průběžně dezinfikovali.

Výskyt onemocnění ve Vlčnově podle hygieniků nesouvisí s dříve potvrzenou nákazou v Uherskohradišťské nemocnici. Na multioborové jednotce intenzivní péče nemocnice testy v uplynulých dnech potvrdily covid-19 u deseti zaměstnanců a jednoho pacienta. Oddělení zůstává zavřené.