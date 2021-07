Ve vyloučených lokalitách budou očkovat mobilní týmy. Lidé do stávajících center sami nepřijdou, míní Vojtěch

Praha Ve vyloučených lokalitách v Ústeckém a Moravskoslezském kraji nabídnou zájemcům očkování proti covidu-19 mobilní týmy. V hlavním městě budou bezdomovce očkovat někteří praktičtí lékaři. Po pondělním otevření očkovacího místa na pražském hlavním nádraží to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

V Praze se v pondělí otevřela dvě očkovací místa, kam mohou lidé přijít bez předchozí registrace či objednání. Stát tím chce jít s očkováním blíže k lidem. Na dotaz ČTK, jak zajistit očkování například lidí bez domova nebo sociálně vyloučených, Vojtěch řekl, že se chystá očkování ve vyloučených lokalitách v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Vakcinaci by tam lidem měly nabídnout mobilní očkovací týmy, které zajistí kraje. Předpokládá se, že lidé z vyloučených lokalit sami na očkování ve stávajících očkovacích centrech nepřijdou. „Očkovací tým by měl jít za nimi a měl by je naočkovat na místě tam, kde pobývají,“ řekl Vojtěch.



Zástupci hlavního města už v červnu uvedli, že plánují naočkovat proti covidu-19 bezdomovce. Praha ale čekala na stanovisko ministerstva zdravotnictví, zda může pro tyto účely použít jednodávkovou vakcínu od firmy Johnson & Johnson. Ministerstvo totiž doporučilo, aby zdravotníci tuto očkovací látku nepodávali lidem mladším 60 let. Důvodem je velmi vzácný nežádoucí účinek, kdy u očkovaných vznikají krevní sraženiny především v mozku.

Ministr zdravotnictví v posledních dnech opakovaně řekl, že očkování mladších lidí touto látkou není zakázáno. V pondělí doplnil, že dal Praze stanovisko, že může lidi bez domova očkovat touto vakcínou. „To je pro tyto lidi nejjednodušší, aby nemuseli na druhou dávku,“ uvedl. Podle něj v hlavním městě jsou praktičtí lékaři, kteří se vakcinaci lidí bez domova budou věnovat.