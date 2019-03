Ve Zděchově na Vsetínsku napadl lev chovatele. Podle starosty muže usmrtil

ZDĚCHOV/VSETÍNSKO Ve Zděchově na Vsetínsku v úterý ráno napadl lev chovatele. Starosta obce Tomáš Kocourek řekl, že zvíře muže usmrtilo. Policie úmrtí chovatele zatím nepotvrdila, hovoří o incidentu. Na místo události vyjížděla zásahová jednotka, řekla krajská policejní mluvčí Lenka Javorková.

„Můžeme potvrdit incident mezi lvem a chovatelem. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Povolali jsme zásahovou jednotku z Brna, máme tady pracovníky Zoo Lešná a domlouváme se na dalším postupu. Následek incidentu zatím není stoprocentně známý,“ řekla Javorková. Napadený chovatel je podle ní ročník narození 1985.



Policie kvůli napadení člověka lvem kontaktovala také veterináře. ČTK to řekl zástupce mluvčího Státní veterinární správy Petr Majer. Zároveň uvedl, že chov lvů ve Zděchově veterináři opakovaně nepovolili. „Důvodem bylo chybějící stavební povolení na kotec s výběhem,“ řekl Majer.

Zastupitelům ve Zděchově se nepovedlo chovateli Práškovi jeho aktivity zakázat, ale ani úředně zlegalizovat. Se lvy měli místní dlouhodobě problém.

Chovatel přivezl tehdy šestiletého lva do valašské obce v létě 2016. Na pozemcích své rodiny postavil bez povolení kotec s oploceným výběhem, na což si delší dobu stěžovali někteří místní. Úřady však muži nedokázaly v chovu zabránit, přestože už dostal za nepovolený chov několik pravomocných pokut. Veterinární správa však neměla možnost lva odvézt. V případu by mohla vydat opatření k odebrání zvířete, muselo by se však prokázat týrání, což se ve Zděchově nedělo.