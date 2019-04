Vědci varují před falešnými meči. Jsou hrozbou i pro skutečné nálezy

„Koupíte-li si falzum meče, jsou to vaše peníze, ale koupíte-li náhodou i originál, podílíte se na černém obchodu a trestné činnosti,“ říká Jan Mařík, ředitel Archeologického ústavu Akademie věd ČR.

K vědcům pražského Archeologického ústavu Akademie věd doputoval nebývale zajímavý artefakt. „Meč se k nám dostal přes třetí osobu. Kolegyně přinesla do našeho ústavu meč, který si půjčila od člověka, jenž s archeology dlouhodobě spolupracuje. Tvrdil, že meč našel a že jej chce prodat,“ řekl LN ředitel Jan Mařík.

Dle jeho slov padla i suma: a to 125 tisíc korun. Jenže to je zhruba částka, která by odpovídala „tržním cenám“ totálně zrezlých kusů. „Ale v takhle výtečném stavu by to u meče z 9. až 10. století byly sumy od půl milionu výše,“ míní archeologové. Kupříkladu na aukčním serveru eBay se dosti poničené meče z Kyjevské Rusi či Skandinávie prodávají za 7000 dolarů a více (160 tisíc korun).

Dílo specializované kovárny?

Objevily se tedy pochybnosti, zda může jít v tak skvělém stavu o originál. Pochybnosti narůstaly. Ve finále se diskuse zúčastnilo více lidí: archeolog a specialista na meče Jiří Košta (kurátor sbírek raného středověku z Národního muzea), specialista na technologie železných předmětů Jiří Hošek (z pražského Archeologického ústavu) a praktický kovář-mečíř Petr Florian, jenž navíc sehnal švédského kováře, zkušeného odborníka na repliky mečů.

„Společně probírali u meče jeho jednotlivé prvky, co sedí a co nesedí... Vtip je v tom, že každý jednotlivý prvek se na raně středověkém meči může objevit, ovšem patří k těm méně obvyklým. Mohly by se objevit i spolu, ale z méně obvyklých prvků se tu skládá téměř unikátní, ideální meč,“ tvrdí Mařík. O ceně mečů, které se probírají na aukčních fórech a webech, rozhodují kombinace příčky, hlavice i užití oceli, damasku – propletených prutů s různou mírou uhlíku, přísad.

Ve Skandinávii se falza objevují, lidé chtějí vlastnit vikinské meče. Čeští vědci k ohledání „nálezu“ přizvali i policisty z Policejního prezidia ČR, neboť vzniklo podezření, že někde – možná na Ukrajině – existuje profesionální padělatelská mečířská dílna, která vyrábí perfektní padělky středověkých či varjagských mečů.

Jak? Aby materiál vypadal přesvědčivěji, je asi vykován ze svářkového železa, jež je posbíráno kdesi po stodolách; dá se vykovat, aby nevypadalo nově. Dalším varovným signálem na skvělém meči se stala rez. „Málokdy se stane, že by meč korodoval velmi stejnorodě – to nám bylo podezřelé. Pod jílcem by to bylo jinak, není tam ani otisk dřeva či tkaniny,“ doplňují čeští odborníci.

Ani jednotlivec specialista by na takový padělek nemusel přijít. Teprve v kombinaci více „profesí“ si byli vědci takřka jisti. Definitivně potvrzení přinesla analýza provedená ručním spektrometrem: použitý materiál se svým složením výrazně liší od výrobků raně středověkých kovářů.

Zavlečení „superpadělků“ do Česka by mohlo mít nepříjemný dopad: kdyby první unikát prošel, byl zdokumentován, a později by přibyl druhý či třetí kus, vytvořily by soubor čili typologickou skupinu. To by deformovalo pohled na pravý raný český středověk.

Navíc rozšíření nabídky o nové předměty podporuje nelegální trh s archeologickými artefakty: zvyšuje poptávku a v důsledku je hrozbou i pro skutečné nálezy.

Nekupujte falza, ale ani originály

Kolik kusů se již v Česku objevilo? „Zatím máme jediný exemplář, možná je to průnik z hlavního proudu. Třeba si někdo testuje, zda by tu byl pro takový meč trh a kupní síla, jaká je ve Skandinávii. Výroba padělků je náročná, stojí peníze. Technologie je v tomto případě výborně zvládnutá,“ říká Mařík z Archeologického ústavu Praha, který letos slaví již sté výročí od svého založení.

Vědci zájemce či potenciální sběratele varují: Takovou věc nikdy nekupujte, protože buď seženete falzum, anebo artefakt, který by měl být stoprocentně v Národním muzeu, nebo jiné státní či krajské instituci. „Koupíte-li si ,fejk‘, připravíte se o své peníze a naletěli jste podvodníkům, ale koupíte-li náhodou originál, podílíte se na černém obchodu se starožitnostmi – a tedy trestné činnosti,“ říká ředitel Mařík. Neoznámení nálezu takového středověkého knoflíku může být „jen“ přestupek (s vysokou pokutou), ale s hodnotami jako u uvedeného meče jde vyloženě o trestný čin neoznámení a zatajení nálezu.

Podle zákona o státní památkové péči může archeologické výzkumy provádět jen Akademie věd a ministerstvo kultury může na žádost povolit výzkum také vysokým školám, muzeím či dalším expertním pracovníkům.

Skutečné středověké naleziště. Letecký pohled na hradisko Vlastislav na Litoměřicku, kde žili dle Kosmase Lučané – také jistě vybavení meči.

„O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu – buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo,“ cituje ze zákona mluvčí resortu kultury Martha Häckl. A oznámení o nálezu je povinen učinit nálezce nejpozději druhého dne po objevu anebo poté, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.

V Česku hrozí pokuty, ale na Slovensku, kde byla před pár lety odhalena padělatelská dílna mincí, zavedli drakonické tresty. Zákonem je zakázáno padělat starožitnosti i archeologické nálezy. A to v téže sazbě jako plundrování lokalit – až deseti lety natvrdo.