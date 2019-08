Olomoučtí vědci vyhlásili stávkovou pohotovost. Spory s mateřskou fakultou Univerzity Palackého gradují

Olomouc Vědci z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) v Olomouci vyhlásili stávkovou pohotovost. Vygradovaly tak spory mezi tímto pracovištěm a mateřskou Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého, které se týkají vzniku vysokoškolského ústavu, jehož má být RCPTM součástí. Fakulta jeho vznik od začátku kritizuje. Informuje o tom pondělní Mladá fronta Dnes (MfD).

Podle zástupců RCPTM je vyhlášení stávkové pohotovosti zoufalým krokem zaměstnanců vyjadřujících obavy o své sociální jistoty, svou budoucnost i budoucnost jednotky, jejímuž rozvoji obětovali velký kus pracovního života. Uvedli to ve společném prohlášení.

Situace se podle nich vyhrotila poté, co děkan Martin Kubala v červenci vyhlásil konkurz na ředitele RCPTM. Místo dosud oficiálně zastává chemik Radek Zbořil, jemuž bývalý děkan a ředitel druhého přírodovědného centra (CRH) Ivo Frébort prodloužil pracovní smlouvu do září 2020. Podle Kubaly se tím ale neprodloužil pětiletý mandát ředitele RCPTM a jinou možnost než vypsat výběrové řízení neměl.

MfD píše, že Zbořil se už několik měsíců potýká s kauzou zmanipulovaných dat ve vědeckém článku, jehož byl spoluautorem. Před prázdninami pověřil výkonem své funkce kolegu Michala Otyepku se zdůvodněním, že se chce věnovat přípravě velkých mezinárodních grantů. Kromě záruky, že Otyepka povede RCPTM do října 2020, požadují zaměstnanci centra například i to, aby rektorát převedl klíčové vědecké projekty pod svou správu. V případě nesplnění požadavků vstoupí podle prohlášení do stávky. Vedení univerzity uvedlo, že pokud to bude nezbytné, požadavkům vyhoví.