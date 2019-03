ANO vyloučilo Švachulu a Liškutina, jsou obviněni z korupce na brněnské radnici

Praha Předsednictvo ANO vyloučilo z hnutí brněnské politiky Jiřího Švachulu a Petra Liškutina, kteří jsou ve vazbě kvůli obvinění z korupce na radnici městské části Brno-střed. Vedení hnutí o tom rozhodlo na čtvrtečním jednání ve Sněmovně. Novinářům to po jednání řekl jeden z místopředsedů hnutí a bývalý brněnský primátor Petr Vokřál.

„Jsem velmi rád, že předsednictvo vyslalo jasný signál, že věci, které se odehrály v Brně, jsou pro nás nepřijatelné,“ uvedl Vokřál. „Byl bych nerad, kdyby další takovéto excesy poškozovaly dobré jméno hnutí ANO. Samozřejmě je to selhání lidského faktoru a my budeme dělat všechno pro to, aby se taková situace neopakovala,“ dodal.



Vokřál označil situaci v Brně za „ne úplně šťastnou“. „Impulzem, který nás vedl k tomuto poměrně razantnímu rozhodnutí, bylo uvalení vazby,“ řekl. Podle něj k vyloučení obou mužů z hnutí přispělo to, že policejní akce v Brně byla natolik rozsáhlá a důvody pro vzetí do vazby dostatečně silné. „Vzetí do vazby hnutí ANO poškozuje,“ podotkl.

Roli prvního místopředsedy Jaroslava Faltýnka v tendru na mýtný systém probíralo předsednictvo podle Vokřála jen krátce. „Pan Faltýnek víceméně zopakoval to, co ve čtvrtek padlo na plénu v Poslanecké sněmovně. Musíme vyčkat, jak se celá situace bude vyvíjet dál,“ uvedl. Žádné stanovisko k Faltýnkově věci podle něho vedení nezaujalo.

Na vyloučení Švachuly a Liškutina se už dříve shodly brněnská a jihomoravská organizace ANO. Vyzvaly je také, aby složili mandáty v zastupitelstvu. Ze zákona by mužům mandát zanikl až v případě pravomocného odsouzení k nepodmíněnému trestu.

Švachula byl radním Brna-střed, Liškutin vedoucím odboru investic a také místostarostou Brna-Ivanovic. Zastupitelé městské části Brno-střed ve středu Švachulu v souvislosti s jeho stíháním odvolali z funkce radního, sám nerezignoval.

Policie zasahovala na radnici Brno-střed minulý týden, a to kvůli údajnému zmanipulování radničních zakázek. Celkem devět lidí obvinila z účasti na zločinecké organizované skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů. Ve vazbě skončilo pět stíhaných, hrozí jim 10,5 roku až 16 let vězení.