Vedení ČSSD zrušilo svoji místní organizaci ve Vlašimi, falšovala dokumenty ze schůzí

Praha Vedení ČSSD v pátek zrušilo místní stranickou organizaci ve Vlašimi. Zdůvodnilo to tím, že tam falšovali dokumenty z členských schůzí. Podle tamních členů je to ale msta šéfa středočeské ČSSD Robina Povšíka za to, že vlašimští sociální demokraté na poslední krajské konferenci podpořili jeho protikandidáta Miloše Peteru. Napsal to Deník N.

Foldyna chce po odchodu z ČSSD zůstat ve sněmovním výboru pro bezpečnost „Můžu potvrdit, že předsednictvo strany drtivou většinou hlasů rozhodlo o odebrání licence místní organizace Vlašim. Všichni, kteří tam jsou, mají právo vstoupit do jiné předem určené místní organizace a požádat o vrácení se do členské základny ČSSD,“ řekl Deníku N Povšík.

Uvedl, že ve Vlašimi manipulovali s důležitými dokumenty. Kdo přesně dokumenty falšoval a za jakým účelem, Povšík neřekl. Tvrdí, že problémy ve Vlašimi trvaly dlouho, k návrhu na zrušení se však uchýlil až nyní, protože se mu podařilo sehnat dostatek důkazů, píše Deník N. S tím nesouhlasí dosavadní předsedkyně ČSSD ve Vlašimi Marie Krejčová. Povšíkova obvinění odmítla. „Nikdo mi nikdy neřekl, že bych měla problémy v dokumentech. Doteď mi nikdo nic nevytkl,“ uvedla. Povšík podle ní ještě před měsícem žádal o podporu Vlašimských na lednové konferenci, když proti němu kandidoval bývalý hejtman Miloš Petera. „Myslíme si, že tohle je ten důvod. Jiný důvod tam nevidím. Byli jsme nejsilnější organizace v celém Středočeském kraji, měli jsme nejvyšší počet lidí, odvedli jsme nejvíc práce a prostě jsme nepodpořili pana Povšíka do funkce předsedy,“ řekla.